‘Koe op Zolder’ geeft onzin aan het leven: ‘Iets creëren waar de dorpelingen hun trots tonen’

VIJFHEERENLANDEN • RTV ‘Koe op Zolder’ komt binnenkort met zijn 35e uitzending en heeft inmiddels ook een jeugdteam KOZ opgestart. In het kader het vijfjarig bestaan van gemeente Vijfheerenlanden, gaat ‘RTV Koe op Zolder’ met een YouTube serie langs de mooiste plekken in de kernen van de regio. Ze noemen het: ‘Het perfecte plaat(s)je’.

“Voor een nieuwe doelgroep, de jongeren, hebben we als eerste thema: ‘kwaliteitskeurmerk Zuipketen’. De ‘oudjes’ starten met de nieuwe rubriek ‘Het perfecte plaat(s)je’’. In het kader vijfjarig bestaan van gemeente Vijfheerenlanden, gaan we alle kernen langs ”, aldus een van oor tot oor glimmende Sjaak Versluis.

Vort met de geit

In blokhut de GouweGeit aan het Leerbroekse Middelkoop wordt Sjaak vergezeld door zijn maten Bram van der Wal en Henk de With. “We zijn een vriendengroep, die zijn oorsprong kent bij ‘Vort met de Geit’. We organiseerden onder andere de Mudgames, tribute-avonden en maakten af en toe een filmpje.

In corona-tijd verveelden we ons stierlijk. We drinken weleens een biertje. Sjaak werd uitgenodigd voor een podcast van Bram van der Wal. Interessante verhalen, maar toch misten we bewegende beelden”, vult Vianees Henk aan, als chauffeur en regisseur vaak ook verantwoordelijk voor het ruwe beeldmateriaal.”

Bram legt uit. “Jonathan Breijer is onze redder. De interviews worden gefilmd en van een gezonde lach voorzien, daarna is de vakman aan zet. We gooien een enveloppe in de brievenbus en verbazen ons altijd weer wat hij van de warboel aan beelden, iets moois weet te maken.”

De jonge Leerbroekse ondernemer lacht. “De dronebeelden verzorg ik wel, maar voor het overige maak ik graag gebruik van de shots van Henk. Soms krijg ik er wel 100, die ik zorgvuldig bekijk en in een totaalbeeld verwerk. Het is altijd genieten met de grappige filmpjes.”

‘Kracht is de spontaniteit’

Esther Versluis, in het dagelijks leven communicatie & marketingadviseur bij Omroep MAX, is niet minder enthousiast. “De kracht van Koe op Zolder is de spontaniteit. Natuurlijk bedenken we samen de volgende acts, maar ter plekke gaan de creatieve mannen aan het werk. Het vliegt soms alle kanten op, Jonathan maakt er fantastische filmpjes van.”

“Die worden goed bekeken op YouTube”, weet een trotse Sjaak. “Voorbeschouwingen op voetbalwedstrijden zoals Ameide-Meerkerk en VVAC-De Alblas doen het ook goed. Maar de absolute kijkcijferhit is de uitzending van Jan ‘den Os’ Verhoef uit Heicop. Bijna 6.000 keer bekeken. De boer is op zoek naar een vrouw en vertelt aan de lopende band grappen. Hij staat op de planning voor een nieuw bezoek als hij er eentje heeft gevonden. Misschien wel dankzij Koe op Zolder.”

Onzin geven aan het leven

Bram tempert het enthousiasme van Sjaak. “KOZ laat zien hoe eenvoudige dorpelingen leuke filmpjes kunnen maken. Laagdrempelig, met als simpel uitgangspunt ‘onzin geven aan het leven’. Toch een beetje een middelvinger naar de serieuze media en bloggers in de stad.”

Esther schudt haar hoofd. “Daar doen we ons tekort mee. Luisteren naar elkaar, iets creëren waar de dorpelingen hun trots tonen. Een boodschap met een dikke vette knipoog. En dat draag ik graag naar buiten door het beheren van de socials van dit mooie concept.”



Toch kijkt de crew wel met een schuin oog naar Hilversum. “Naar voorbeeld van Man bijt hond, rijden we binnenkort ook met een babbelbox rond. In een caravan ontvangen we inwoners en stellen we ze allerlei vragen. Zo zou ik weleens van een ramenlappende huisvrouw uit Nieuwland willen weten wat ze vindt van een Canal Parade door het Merwedekanaal”, heeft Bram al voorpret. Sjaak niet minder. “Of een inwoner uit Vianen over een honderd keer grotere windmolen dan hijzelf heeft in zijn achtertuin.”

Mooie verhalen

Er wordt niet gesproken van ‘Vijfheerenlanden’, dat is wel duidelijk. “Je woont in Meerkerk, Leerdam-West, Zijderveld of Tienhoven. Met trots en wij gaan vragen wat daar leuk aan is. Dat levert mooie verhalen op, op straat, in de winkel en op het plein”, verzekert Bram. “Het maakt mij niet zoveel uit hoeveel views we halen, ik heb al de nodige voorpret gehad”, sluit Henk lachend af.

Theo Sprong