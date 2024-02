Erik Grip pleit voor meer aangepast sporten voor Molenlanders met beperking

MOLENLANDEN • Er zijn voor mensen met een beperking nauwelijks mogelijkheden om te sporten in de gemeente Molenlanden. Dat stelt Erik Grip, VN Ambassadeur handicap in die gemeente. Hij wil dat het aangepast sporten aandacht krijgt in het beleidsplan ‘Bewust blijven bewegen en sporten’.

“Er wonen in Molenlanden 4000 mensen met een beperking”, vertelde hij de raadsleden dinsdagavond tijdens een commissievergadering. “Dat is 10 procent van de bevolking en slechts een fractie van hen voldoet aan de bewegingsnorm. Teleurstellend dat er in het beleidsplan niets staat over sporten voor deze doelgroep.”

Overleg met wethouders

Grip vervolgde: “Mogelijkheden voor aangepast sporten zijn er bijna niet in Molenlanden. Samen met de andere VN Ambassadeur handicap in deze gemeente heb ik gezegd: we gaan aangepast sporten opzetten, regio-breed. We hebben met de beleidsambtenaar sport overlegd. We hadden de wind een beetje mee; er verscheen recent een landelijk rapport waaruit blijkt dat aangepast sporten in de regio Zuid-Holland Zuid het laagst is van Nederland. Er is deze of volgende maand een Alblasserwaards overleg met wethouders om het aangepast sporten meer vuur te geven.”

Bijdrage nodig

Grip gaat over drie weken in gesprek met alle sportcoaches uit de Alblasserwaard om te bespreken hoe sporten voor mensen met een beperking bevorderd kan worden. “We gaan een plan opzetten, maar daar hebben we u als raad voor nodig. Ik hoop dat u een bescheiden bijdrage ter beschikking wilt stellen en dat in een beleidsplan wilt opnemen. Zodat aangepast sporten aandacht krijgt en blijft krijgen bij de raad en de gemeente.”

Multisportdag

Grip kondigde meteen de start met het sporten voor ‘zijn’ doelgroep aan: “Eind van het jaar starten we met een multisportdag in de Giessenhal in Giessenburg.”