Vragen over herrie in sportzaal in Nieuw-Lekkerland (en andere zalen in Molenlanden)

wo 7 feb 2024, 07:50

MOLENLANDEN • SGP Molenlanden wil van het gemeentebestuur weten of de sportzaal in het Carillon mogelijk niet voldoet aan de akoestische normen. De SGP heeft hierover signalen ontvangen.

Bij de overschrijding van geluidsnormen kan lawaaidoofheid ontstaan bij gymdocenten en gebruikers. In het Reformatorisch Dagblad van zaterdag 27 januari 2024 is aandacht besteed aan dit probleem. Mede naar aanleiding daarvan heeft de partij vragen gesteld aan het gemeentebestuur van Molenlanden.

Als eerste wil de SGP weten of de geluidsnormen in de sportzaal van het Carillon inderdaad overschreden worden. “Kunt u aangeven of er in deze sportzaal sprake is van geluidsoverlast en hoeveel geluid er wordt gemeten als een gymdocent een schoolklas les geeft?”

En als blijkt dat deze sportzaal niet voldoet aan de akoestische eisen en daardoor de geluidsnormen worden overschreden, wil de SGP weten wat dan het plan van aanpak is om dit op te lossen.

Ook wil de SGP weten of er in het verleden al gecommuniceerd is door de gemeente over de akoestische eisen en de geluidsoverlast. Ten slotte is de SGP benieuwd in welke andere sportzalen in de gemeente Molenlanden de problematiek speelt dat een sportzaal niet voldoet aan de akoestisch eisen en dat daardoor sprake is van de overschrijding van de geluidsnormen.