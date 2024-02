Expositie ‘Hoeden van toen en nu’ in museum Het Voorhuis in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • In museum Het Voorhuis te Bleskensgraaf is vanaf 17 februari de expositie ‘Hoeden van toen en nu’ te zien.

De nieuwe tentoonstelling is gewijd aan hoeden en objecten gerelateerd aan hoeden. Een deel van de collectie is afkomstig van Marijo Burgerding.

Wie draagt er nog een hoed? Enkele decennia geleden was het heel gebruikelijk dat de dames met een hoofddeksel de deur uit gingen. Marijo Burgerding draagt nog altijd een hoed als ze op stap gaat. De meeste van haar hoeden heeft ze zelf gemaakt. In de opkamer van museum Het Voorhuis is een deel van haar collectie te zien.

Kurk en een boerenzakdoek

De materialen zijn divers. Zo is er een hoed die gemaakt is van kurk in combinatie met een boerenzakdoek. Naast deze bijzondere exemplaren zijn er ook hoeden uit de eigen collectie te bezichtigen. Denk daarbij aan de bontmutsen, dames- en herenhoeden, maar ook de alledaagse hoofddoek. Het is mogelijk om zelf hoeden te passen.

De expositie is van 17 februari tot en met 1 juni te zien op dinsdag en zaterdag van 14.00 tot 16.30 uur in museum Het Voorhuis aan het Koekoekspad 1. Het museum is gedeeltelijk rolstoeltoegankelijk.

Leden betalen 2 euro, niet-leden betalen 4 euro. Groepen kunnen een afspraak maken via reservering@binnenwaard.nl.