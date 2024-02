Forse subsidie voor Schweitzerziekenhuis voor onderzoek naar beste behandeling van haarnestcyste

DORDRECHT • Chirurgen van het Albert Schweitzer ziekenhuis en het Ikazia Ziekenhuis krijgen een subsidie van 207.000 euro voor onderzoek naar de beste behandeling van een haarnestcyste in de bilnaad, de zogenaamde ‘sinus pilonidalis’.

De subsidie wordt verstrekt door Stichting BeterKeten. Dit samenwerkingsverband van zes ziekenhuizen in de wijde regio Rotterdam stimuleert verbetering en samenwerking op het gebied van patiëntenzorg, opleiding en wetenschap. Voor het zesde jaar heeft BeterKeten geïnvesteerd in drie veelbelovende gezamenlijke promotietrajecten binnen de aangesloten ziekenhuizen, waaronder dat van de sinus pilonidalis.

Met het bedrag hopen de chirurgen Robert Smeenk (Albert Schweitzer) en Boudewijn Toorenvliet (Ikazia) via onderzoek aan te tonen dat de zogeheten huidverschuivingstechniek leidt tot snellere wondgenezing, minder terugkeer van de haarnestcyste en sneller herstel met een betere kwaliteit van leven. Ook wordt onderzocht of met deze aanpak minder zorg- en maatschappelijke kosten gemoeid zijn.

Sinus pilonidalis is een hinderlijke en pijnlijke ontsteking in de bilnaad. Het is een veelvoorkomende aandoening, met zo’n 9000 operaties per jaar in Nederland. De aandoening en vaak ook de behandeling geven veel ongemak voor de patiënt, een hoog ziekteverzuim en hoge zorgkosten. Er zijn verschillende operaties mogelijk. Het wegsnijden van de cyste en openlaten van de wond wordt van oudsher het meest uitgevoerd.

Toorenvliet en Smeenk hebben de afgelopen jaren echter een aanpak ingevoerd waarbij er geen open wond meer is en een sneller herstel mogelijk lijkt. Dankzij de subsidie kan wetenschappelijk komen vast te staan of deze aanpak inderdaad gunstiger resultaten geeft. Een promoverende arts-onderzoeker gaat het onderzoek uitvoeren.

Ook het IJsselland Ziekenhuis, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Maasstad Ziekenhuis en Erasmus MC nemen met hun patiënten deel aan de studie. Afgelopen jaar bestempelde zorgverzekeraar VGZ de aanpak van Smeenk en Toorenvliet al als een ‘Good Practice’, wat betekent dat VGZ andere ziekenhuizen aanbeveelt om ook zo te werk te gaan.

Op de foto reikt Marlise Schouten, directeur van Stichting BeterKeten, de symbolische cheque van 207.000 euro uit aan de chirurgen Smeenk en Toorenvliet (rechts).