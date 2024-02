Koersbaljubilaris Wim van Wingerden in het zonnetje gezet in Nieuw-Lekkerland

43 minuten geleden

Nieuws 187 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

NIEUW-LEKKERLAND • Wim van Wingerden, vrijwilliger bij de L. & N. Smit’s Stichting is al 20 jaar betrokken bij het wekelijkse koersbal dat gespeeld wordt in het atrium van ‘t Waellant in Nieuw-Lekkerland. Vandaar dat de voorzitter Jan Simons hem even in het zonnetje zette.

Koersbal is een van oorsprong Australische sport en lijkt een beetje op jeu de boules. Bewegen is gezond en daarom wordt koersbal wekelijks gespeeld in het kader van beter bewegen voor ouderen.

Koersbal is een balspel dat binnen wordt gespeeld op een mat van 8 bij 2 meter. Er spelen twee teams van twee personen tegen elkaar. De bedoeling van het spel is, net als bij jeu de boules, om de ballen zo dicht mogelijk te rollen bij het witte doelballetje.

Elke dinsdagmorgen van 09.00 tot 11.00 uur wordt het spel gespeeld in het atrium van ’t Waellant. Mensen die willen meespelen, kunnen zich melden bij de Smit’s Stichting via 0184-689360.