Feestelijke opening Mooizo op Kleyburgplein in Nieuw-Lekkerland (en openingsactie)

NIEUW-LEKKERLAND • Afgelopen zaterdag 3 februari was het feest op het Kleyburgplein in Nieuw-Lekkerland. De opening van “Mooizo” werd gevierd, de schoonheidssalon bestaat al ruim 8,5 jaar en was tot december 2023 gevestigd in winkelcentrum De Molenwaard in Molenaarsgraaf. De nieuwe salon bevind zich boven Body Practice, tussen Stacom en Anicura de Waard (dierenarts) in.

Vertrouwd gezicht

De eigenaresse, Kim Bieren-de Lange (27 jaar), die vanaf jongs af aan al wist dat ze schoonheidsspecialiste wilde worden, woont zelf al haar hele leven in Nieuw-Lekkerland dus is blij met de nieuwe salon zo dicht bij huis en het is een stuk ruimer en nieuwer dan de vorige salon. Kim heeft in 2014 haar diploma behaald voor Schoonheidsspecialiste en in 2015 voor Allround Schoonheidsspecialiste, ook heeft ze een paar jaar bij DA de Zwart drogist gewerkt in Nieuw-Lekkerland. Inmiddels is ze veel cursussen, trainingen en ervaringen rijker.

De salon

De nieuwe salon heeft in 6 weken tijd een mooie opknapbeurt gekregen met veel hulp van haar vader en andere familie leden. Je kan gemakkelijk gratis parkeren voor de deur (blauwe kaart), als je de trap op bent kom je terecht in een beige oase van rust en luxe met gouden accenten. Neem onder het genot van rustgevende muziek plaats in de heerlijke verwarmde behandelstoel voor één van de gezichtsbehandelingen, massage’s of (bruids)make-up. Ook je wenkbrauwen en wimpers zijn bij Kim in goede handen en voor een persoonlijk product advies bent u bij Mooizo op het juiste adres. Er wordt gewerkt met het merk Dr. Grandel, een Duits merk wat al ruim 70 jaar bestaat en waar Kim al ruim 11 jaar ervaring mee heeft. In Duitsland liggen de prijs/kwaliteit verhoudingen zeer gunstig. Dit merk haalt bij voorkeur de grond en werkstoffen uit de natuur, ook worden de producten niet op dieren getest. Dr. Grandel heeft voor elk huidtype (jong, oud, droog of vet) een gepaste verzorgings lijn. De make-up die word gebruikt is van Arabesque, wat ook een onderdeel is van Dr. Grandel.

Schoonheidssalon Mooizo

Hellemanstraat 4

2957 AM

Nieuw-Lekkerland

Openingstijden (alleen mogelijk op afspraak):

Dinsdag 9:00-17:00

Woensdag 9:00-20:00

Donderdag 9:00-17:00

Vrijdag 9:00-1700

Contact:

06 302 177 81 (whatsappen kan ook)

info@mooizoschoonheidssalon.nl

www.mooizoschoonheidssalon.nl

Facebook: Mooizo

Instagram: mooizo_schoonheidssalon

Actie

Tot slot heeft Mooizo nog een mooie openingsactie: als je dit artikel uitknipt (papieren versie) of het online artikel laat zien bij het afrekenen ontvang je 25% korting op je eerste bezoek/behandeling* en 50% korting op een tweede product**. Geldig van febrauri t/m april (vol=vol).



* geldig vanaf vanaf €25

** 25% korting op het totaal bedrag van de 2 producten