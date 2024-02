Albert van de Graaf uit Bleskensgraaf en Krijn Donk uit Papendrecht schaatsen 8600 euro voor vrouwenhuis in Roemenië

ma 5 feb 2024, 10:20

PAPENDRECHT/BLESKENSGRAAF • Stichting Traveling Light kijkt tevreden terug op de sponsoractie die ruim 8600 euro in het laadje bracht voor het christelijke opvanghuis ‘House of Joy’ in Roemenië.

Het huis biedt vrouwen die worstelen met verslavingsproblemen en vaak uit de prostitutie komen een veilige plek en een kans om een nieuw leven op te bouwen.

Regioschaatsers Albert van de Graaf (Bleskensgraaf) en Krijn Donk (Papendrecht) reden op respectievelijk 26 en 30 januari de alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee in Oostenrijk. De schaatstocht van 200 km ging niet vanzelf. Beide schaatsers kwamen zichzelf tijdens de tocht flink tegen door valpartijen op het slechter wordende ijs door dooi. Het ijs veranderde in de loop van de dag in een zachte brei waar de schaatsers zichzelf in vast reden. Ook scheuren waren niet meer zichtbaar en dat was, naast vermoeidheid, de reden voor de vele valpartijen. Beide mannen wilden persé de tocht uitrijden en hun sponsoren niet teleurstellen en haalden uiteindelijk de finish.

De respons op hun sportieve actie was overweldigend en het mooie bedrag van 8600 euro zal volledig ten goede komen aan het vrouwenhuis van Teen Challenge in Roemenië. Er was al langere tijd geld nodig voor onderhouds- en uitbreidingswerkzaamheden zoals onder andere het aanleggen van buitenverlichting en parkeerplaatsen voor bezoekers en werkers, uitbreiding van sanitaire voorzieningen en het afbouwen van het klaslokaal en atelier in de tuin bij het huis.

Voor meer informatie: www.traveling-light.nl.