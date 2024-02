Wisseling van de wacht bij Odensehuis in Oud-Alblas

ma 5 feb 2024

OUD-ALBLAS • Coördinator Jell Kooijman van het Odenseshuis in Oud-Alblas gaat verhuizen naar Duitsland. Zij wordt opgevolgd door Bianca van de Waardt uit het Utrechtse Tienhoven.

Het Odensehuis van de gemeente Molenlanden in Oud-Alblas opende in juni vorig jaar haar deuren als inloophuis voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. De opzet ervan en de begeleiding van de mensen was tot nog toe in handen van Jell Kooijman.

Het aantal bezoekers is gestaag gegroeid, vooral op de dinsdag, maar ook op de donderdag kunnen nog mensen terecht. Het Odensehuis is tot nu toe op dinsdag en vrijdag open geweest, maar dat gaat met ingang van 15 februari naar de dinsdag en de donderdag van 10.00 tot 15.00 uur.

Dinsdag 6 februari (tussen 11.00 en 14.00 uur) is de laatste dag van Jell Kooijman en is iedereen welkom om afscheid te nemen van Jell en kennis te maken met Bianca.

Dit houdt mede verband met de komst van de andere coördinator Bianca van de Waardt. Voor meer informatie: voorzitter Arie Slob via 06-51173181 of mrarieslob@hetnet.nl.