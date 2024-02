Veel deelnemers aan actie met vervuilde grond bij Chemours in Dordrecht

za 3 feb 2024, 21:35

DORDRECHT • De actiegroep ‘Stop PFAS – Stop Chemours’ heeft zaterdagmorgen voor de poorten van Chemours voor de 200e keer vervuilde grond gestort. Deze keer trok dit zogenaamde ‘emmertjesprotest’ veel extra bezoekers, omdat het protest een ‘feestelijk’ tintje had gekregen. Hoewel ‘feestelijk’ misschien niet het juiste woord is, was er toch koffie en wat lekkers.

“Hartstikke fijn dat jullie er met zo veel mensen zijn, ik had dat eigenlijk niet verwacht”, begint actievoerder Joop Keesmaat het jubileumprotest. “Maar aan de andere kant: ze hebben het er wel naar gemaakt hierachter mij”, wijst hij in de richting van de fabriek.

Lees het hele artikel op de website van RTV Papendrecht.