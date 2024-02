Steunpunt Mantelzorg Molenlanden organiseert cursus ‘Vasthouden en loslaten’

MOLENLANDEN • Steunpunt Mantelzorg Molenlanden organiseert vanaf 6 maart de online cursus ‘Vasthouden en loslaten’, over mantelzorg bij Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

Deze cursus is voor mantelzorgers en betrokken naasten van iemand met niet aangeboren hersenletsel. De cursus wordt georganiseerd door het Steunpunt Mantelzorg Molenlanden en is bedoeld voor inwoners uit Molenlanden. Mensen uit omliggende gemeenten zijn ook welkom.

‘Hersenletsel heb je niet alleen’. Van de ene op de andere dag kan het leven van iemand veranderen. Bijvoorbeeld door een beroerte, TIA, hersentumor of ongeval. Iemand kan veranderen en er is meer hulp nodig. Het doel van deze cursus is het voorkomen van (beginnende) overbelasting. Tijdens zes bijeenkomsten krijgen deelnemers bijvoorbeeld tips hoe om te gaan met de situatie en anderen te betrekken bij de zorg. “Ook bespreken we hoe u zelf voldoende energie kunt houden en waar u terecht kunt als er meer hulp nodig is. Daarnaast is er ruimte om ervaringen te delen en onderling tips uit te wisselen”, laat het Steunpunt weten.

Data zijn op 6 en 20 maart, 3 en 17 april, 15 en 29 mei. Inloggen kan vanaf 19.15 uur. De bijeenkomsten duren van 19.30 tot 21.30 uur. Er is hulp aanwezig om online te komen.

De cursus is gratis. De trainers zijn Geeri de Jong en Yvonne Pijnenburg. Na de aanmelding wordt men door een van de trainers gebeld voor een telefonische kennismaking.

Voor meer informatie of aanmelding: 085-0066089 of info@welzijnmolenlanden.nl. Meer informatie is ook te vinden op www.welzijnmolenlanden.nl.