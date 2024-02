Feestelijke opening bibliotheek op Gilde Vakcollege Techniek in Gorinchem

GORINCHEM • Op het Gilde Vakcollege Techniek in Gorinchem vond woensdag 31 januari de feestelijke opening plaats van de gloednieuwe bibliotheek.

De bibliotheek is gelegen in het hart van de school, midden in de aula. De bibliotheek zorgt dat leerlingen zich kunnen onderdompelen in de wereld van boeken, informatie en kennis.

Het Gilde Vakcollege Techniek heeft zorgvuldig een gevarieerd aanbod van boeken samengesteld dat is afgestemd op de interesses en behoeften van de leerlingen. Deze bibliotheek zorgt ervoor dat leerlingen hun leesvaardigheid kunnen verbeteren en hun kennis kunnen vergroten, maar is bovenal bedoeld om leerlingen meer plezier te geven in het lezen.

Om de opening extra bijzonder te maken, werd auteur Hans Mijnders uitgenodigd om een boeiende lezing te geven over zijn boek. De onderbouwleerlingen verzamelden zich in de aula om zijn verhalen te horen en getuige te zijn van de officiële opening van de bibliotheek.

De opening kreeg een futuristisch tintje toen de cobots een prominente rol kregen in de openingshandeling. Deze robot trok eerst het lint strak, waarna hij met precisie de schaar hanteerde om het lint door te knippen op de juiste positie. De cobots zijn gloednieuwe aanwinsten van de afdeling elektro en leerling Thijs Slootweg programmeerde en bouwde het geheel. Deze innovatieve benadering symboliseerde de link tussen boeken lezen en de wereld van techniek die het Gilde rijk is. De bibliotheek is nu open voor alle leerlingen en het Gilde Vakcollege Techniek kijkt ernaar uit om aan de slag te gaan met alle mooie boeken die de bibliotheek biedt.