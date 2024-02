Buurtbus in Molenlanden zoekt meer chauffeurs

MOLENLANDEN • Buurtbus Vereniging Alblasserwaard heeft behoefte aan meer chauffeurs, die als vrijwilliger ongeveer drie uur per week willen rijden op de buurtbus.

De vereniging verzorgt in opdracht van de provincie Zuid-Holland met twee bussen van Qbuzz in de kleine kernen van Molenlanden het openbaar vervoer. De buurtbus komt daar waar de ‘grote bus’ niet komt. De kleine bus rijdt van maandag tot en met vrijdag van Papendrecht naar Groot-Ammers en weer terug en naar Sliedrecht en Gorinchem en weer terug.

Dat wordt gedaan met een aantal enthousiaste vrijwilligers die graag rijden door de polder en het leuk vinden mensen te vervoeren. De buurtbus werkt met een groep van minimaal 45 vrijwilligers.

En elk jaar komen chauffeurs op een leeftijd dat vervoer van mensen niet meer mogelijk is, daarom is de vereniging blij met nieuwe chauffeurs. Belangstellenden kunnen zich melden via lineke.ouderkerk@xs4all.nl. Vrijblijvend een deel van een rit meerijden om een indruk te krijgen hoe het werkt, is mogelijk.

Uiteraard zal elke vrijwilliger door de vrijwilligers van de vereniging en Qbuzz worden begeleid om zelfstandig te kunnen rijden en met de apparatuur vertrouwd te zijn. Mannen en vrouwen die fit genoeg zijn en rijbewijs B of BE hebben zijn van harte welkom.