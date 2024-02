• Containers voor restafval zijn in Molenlanden gereed gemaakt voor de milieupas.

Inwoners Molenlanden kunnen (nog) niet controleren hoe vaak ze restafval hebben weggegooid

za 3 feb 2024, 08:00

Nieuws 370 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

MOLENLANDEN • Hoeveel zakken met restafval à 1,50 euro per keer heb ik al weggebracht? Antwoord geven op die vraag is (nog) niet mogelijk in de gemeente Molenlanden.

Afvalinzamelaar Waardlanden raadt inwoners daarom aan zelf bij te houden hoeveel zakken ze hebben weggegooid, zodat zij bij de afrekening van het recycletarief in 2025 niet verrast worden.

In buurgemeente Hardinxveld-Giessendam kunnen inwoners vanaf 1 maart 2024 via Mijn SVHW wel zien hoe vaak ze restafval hebben aangeboden.

Ander samenwerkingsverband

Waarom dit niet in Molenlanden kan? ‘De gemeenten Gorinchem en Molenlanden maken gebruik van een ander samenwerkingsverband voor het heffen en innen van lokale belastingen’, meldt het gemeentebestuur.

Vanwege technische, financiële en privacy-redenen kan hierin het aantal keer aanbieden van restafval nog niet inzichtelijk gemaakt worden. ‘De wetgeving op privacy staat eenvoudige oplossingen in de weg.’

Nog niet duidelijk hoe lang het duurt

De gemeente Molenlanden, het samenwerkingsverband en Waardlanden onderzoeken dit. ‘Zodra hier meer over bekend is, wordt het bestuur van Waardlanden hierop geïnformeerd en nemen ze een besluit. Hoe lang dit duurt, is nog onbekend.’