Smits’s Stichting uit Nieuw-Lekkerland organiseert workshop op maat over digitale vaardigheden

vr 2 feb 2024, 09:11

Nieuws 186 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

NIEUW-LEKKERLAND • De L&N Smit’s Stichting wil workshops op maat gaan geven onder het motto : ‘Haal meer uit je digitale apparatuur’. Deelnemers kunnen hiervoor zelf onderwerpen aandragen.

Enkele voorbeelden hiervan zijn outlook en Whatsapp. Aan de hand van de ontvangen input gaan de vrijwilligers van Seniorweb van de Smit’s stichting de workshops samen stellen.

De workshops zullen te zijner tijd gegeven worden in ’t Waellant aan de Ooievaar 10 te Nieuw-Lekkerland.

Om dit tot een succes te maken kunnen geïnteresseerden vanaf nu hun wensen van wat ze willen leren, doorgeven aan de Smit’s stichting.

Dit kan bij het Service- en Informatiepunt van ’t Waellant’ in Nieuw-Lekkerland, dagelijks op werkdagen bereikbaar van: 09:00 tot 12:00 uur op telefoonnummer 0184-683690 of per mail: info@smitsstichting.nl.