Contact- en locatieverbod en voorwaardelijke celstraf voor verliefde stalker uit Giessenburg

do 1 feb 2024, 17:28

ROTTERDAM/GIESSENBURG • Negen jaar lang stalkte een 53-jarige Giessenburger een getrouwde vrouw uit zijn dorp. Voor hem was ze de ware, maar zij wilde niets van hem weten. De man kreeg donderdag in de Rotterdamse rechtbank een voorwaardelijke celstraf van een half jaar opgelegd voor de stalking. Daarnaast kreeg hij een contact- en locatieverbod voor vijf jaar met het slachtoffer en haar gezin opgelegd. En hij moet zich laten behandelen.

De verdachte ging in de afgelopen jaren heel ver om zijn liefde te uiten. Hij scheidde van zijn eigen vrouw, stuurde bloemen naar zijn geliefde, volgde haar familieleden en liet een tattoo met de naam van de vrouw op zijn arm zetten.

De twee leerden elkaar tien jaar geleden kennen. De kinderen van de verdachte speelden samen met de dochters van het slachtoffer. Beiden waren getrouwd, maar de man was gelijk tot over zijn oren verliefd op haar.

Groot hart

Hij uitte zijn liefde voor haar op allerlei manieren, zowel vóór als nadat hij gescheiden was. Hij stuurde haar spullen, reed langs haar woning en zocht via social media contact met haar en haar familie. Hij liet op zijn arm zelfs een groot hart tatoeëren met daarin de naam van de vrouw. Ook de namen van haar kinderen stonden erbij. Daarvan bazuinde de verdachte rond dat hij de vader was.

Het slachtoffer vroeg hem meermaals te stoppen, maar de man ging jarenlang door. “Hij heeft al een hele lange tijd de gedachte in zijn hoofd dat hij verliefd op mij is”, zei het slachtoffer tegen de rechters. “Ik heb hem proberen duidelijk te maken dat ik niet verliefd op hem ben. Ik ben geen vriendin, geen ex, ik ben helemaal niks. Hij maakt zich verbeeldingen in zijn hoofd. Hij is enkel een man die uit hetzelfde dorp komt.”

Nog altijd is de man verliefd op het slachtoffer. “Dat is een feit. Zolang zij getrouwd is, moet ik pas op de plaats maken”, bleek tijdens de rechtszaak.

Goed beseffen

De aanklaagster probeerde de verdachte tijdens de zitting duidelijk te maken dat de vrouw onder welke omstandigheid dan ook, geen contact met hem wil. “Het is een harde boodschap, maar het is van groot belang dat u dat beseft.”

Uit onderzoek is gebleken dat de verdachte een bipolaire stoornis heeft en aan waanideeën lijdt.

Nachtmerrie

“Wat voor de verdachte een droom is, is voor de familie een regelrechte nachtmerrie. Al in 2014 heeft ze gezegd dat ze dit niet wilde en het moest stoppen. Het had op dat moment duidelijk moeten zijn dat ze niet zat te wachten op contact in welke vorm dan ook”, vertelde de aanklaagster tijdens de rechtszaak.

Ze vond dat de man vrij heftige vormen van liefdesverklaringen had. Met de tattoo als toppunt.

Uitspraak

De rechters deden gelijk uitspraak. Naast een voorwaardelijke gevangenisstraf van een half jaar kreeg hij ook een contact- en locatieverbod voor vijf jaar met het slachtoffer en haar gezin opgelegd. Daarnaast moet hij zich laten behandelen. De uitspraak was overeenkomstig de eis van het Openbaar Ministerie. Er werd voor een voorwaardelijke straf gekozen, omdat rekening werd gehouden met de stoornis van de verdachte.

“Het slachtoffer heeft negen jaar in voortdurende angst geleefd dat u zou langskomen, iets zou sturen of in het dorp iets zou rondvertellen wat niet waar is. Het speelt zich af in uw hoofd. Het is uw waarheid en niet die van anderen”, zei de voorzitter van de rechtbank. “De rechtbank wil graag dat het niet meer gebeurt. Dat u ver wegblijft van het slachtoffer en haar familie. Dat u afstand neemt. Zie dat als een stevige waarschuwing.”

Persbureau Cerberus