Wat betekent vol elektriciteitsnet voor ondernemers? Gemeente Vijfheerenlanden organiseert ondernemersbijeenkomst

50 minuten geleden

Nieuws 127 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

VIJFHEERENLANDEN • De gemeente Vijfheerenlanden en Stedin organiseren vanavond in Huis het Bosch in Lexmond een ondernemersbijeenkomst. Onderwerp van gesprek is de netcongestie.

‘De stroomvoorziening in onze omgeving is niet meer vanzelfsprekend’, stelt de gemeente in de uitnodiging. In grote delen van Nederland is het elektriciteitsnet immers vol, wat ondernemers voor flinke uitdagingen zet.

Wat kunnen ondernemers doen?

Tijdens de bijeenkomst gaat men dan ook in op vragen als: wat betekent netcongestie voor de ondernemers? Wat wordt eraan gedaan? En wat kunnen ondernemers zelf doen? Bureau Stel is uitgenodigd om een toelichting te geven.

Het doel van de bijeenkomst is om ondernemers een beter beeld te geven van de situatie en handvatten te geven om zelf aan de slag te gaan. Ook kunnen bedrijven onderling kennis uitwisselen.

Het programma

17:00 uur: Inloop met soep en broodjes

18:00 uur: Opening door wethouders Joop van Montfoort en Ton van Maanen

18:15 uur: Toelichting Stedin op netcongestie

Pauze

19:30 uur: Gesprek onder leiding van Bureau Stel

20:30 uur: Afronding door de wethouders en gelegenheid tot napraten

Wie vragen heeft over de netcongestie en de gevolgen hiervan voor ondernemers en bedrijventerreinen in de gemeente Vijfheerenlanden kan contact opnemen met ‘Team Duurzaamheid’ van de Gemeente Vijfheerenlanden via: duurzaamheid@vijfheerenlanden.nl.