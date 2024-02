Druk bezochte klaverjasavond in Wijngaarden

25 minuten geleden

Nieuws 100 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

WIJGAARDEN • De wekelijkse klaverjasavond van IJsclub Nooit Gedacht in Wijngaarden heeft weer een stabiel aantal kaarters.

Bij de Bondt/Brand vs Aantjes/Kekerix vlogen bij eerstgenoemden de ‘natjes’ om de oren, het werd 1-2. Stuij/ Aantjes (later vervangen door Boom) vs Vink/de Jong werd 1-3. Bij Vink/Aantjes vs Bouter/Korevaar werden verschillende pitten gespeeld door het laatste duo. Ondanks het verzaken van Bouter werd het 1-3.

Handjeraajen was onfortuinlijk voor Smits, hij zat er 2x in. Elke dinsdagavond vanaf 20.00 uur is er de mogelijkheid om een kaartje te leggen in de IJszaal van ‘t Wingerds hof. Boven bij Schietvereniging de Vrijheid kan worden geschoten.