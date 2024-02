video en fotoreportage

Stilte, spanning en schaakmat: tientallen kinderen doen mee aan schaaktoernooi Giessen en Linge in Giessenburg

do 1 feb 2024, 07:00

Nieuws Fotoseries 168 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

GIESSENBURG • Ongeveer 130 kinderen deden woensdagmiddag mee aan het jaarlijkse schoolschaaktoernooi van schaakclub Giessen en Linge.

In De Til te Giessenburg was de concentratie en de spanning groot. Iedere leerling zette zijn of haar beste beentje voor om schaakmat te kunnen zeggen. Ze waren afkomstig van basisscholen uit de wijde omgeving, zoals de Alblasserwaard, de Vijfheerenlanden en het Land van Altena.