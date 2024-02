Waterschap bespreekt in september onderzoeken naar veiligheid Lekdijk na dijkverzwaring; 24 schadezaken nog niet afgehandeld

do 1 feb 2024, 07:00

ALBLASSERWAARD • De resultaten van de drie onderzoeken naar de veiligheid van de Lekdijk komen in september bij Waterschap Rivierenland op tafel. Van de 65 schadezaken na de versterking van de dijk tussen Kinderdijk en het Schoonhovenseveer zijn er nog 24 niet afgehandeld.

Functioneert de dijk goed, wat is de oorzaak van vernatting (het opkomen van water aan de landkant van de dijk) en wat is de ernst van de scheuren in het asfalt: het waterschap liet na het dijkversterkingsproject deze drie zaken onderzoeken.

De uitkomsten ervan bespreekt Waterschap Rivierenland in september. Dat bleek tijdens de vergadering van de commissie Waterveiligheid. Annemieke Stallaert (VVD) pleitte ervoor om de drie onderzoeken tegelijkertijd te behandelen. “We hebben grote behoefte aan een eensluidend en allesomvattend antwoord. Dan weten ook de mensen in de Alblasserwaard waar ze aan toe zijn.”

Heemraad Henk van ‘t Pad kon geen honderd procent garantie geven. Maar: “Het is ons ook een lief ding waar om dit in één keer te behandelen. De verwachting is dat dit gaat lukken.”

‘Nieuwe schadezaken minder complex’

Uit de stukken blijkt dat van de oorspronkelijke 32 schadezaken er twintig zijn afgerond. Van de twaalf overgebleven dossiers zijn er negen in onderzoek. Drie daarvan hebben een, zoals het waterschap het omschrijft, langere doorlooptijd.

Er zijn daarnaast nog 33 nieuwe schadezaken bijgekomen. De teller komt daarmee op 65. ‘De nieuwe schadezaken zijn over het algemeen minder complex’, stelt Waterschap Rivierenland. ‘Hiervan zijn er inmiddels ook 21 (nagenoeg) afgewikkeld.’

‘Het lijkt alsof we stilstaan’

Bas de Groot (SGP) sprak zijn zorgen uit over de snelheid van het verwerken van de schadezaken. “Het lijkt alsof we al een poosje stilstaan. Dat baart ons zorgen. Ik hoop dat de heemraad aan kan geven wanneer hij verwacht in ieder geval de makkelijkere gevallen af te handelen.”

Van stilstand is volgens heemraad Van ‘t Pad geen sprake: “We werken intensief om schadegevallen zo snel mogelijk af te handelen. Rond de zomer verwachten er nog een stuk of tien over te hebben. Het gros is dan afgehandeld, al is het niet altijd naar ieders tevredenheid.”

Scheuren in asfalt gevaarlijk voor fietsers



De onveiligheid vooral fietsers door de scheuren in het asfalt kwam ook ter sprake. Bas de Groot: “Door de breedte van de scheuren past er op sommige plekken een fietsband in. Zeker in het donker ontstaan zo gevaarlijke situaties. Ik word er regelmatig op aangesproken. Laat de dijkbeheerders een extra rondje rijden om dit in de gaten te houden.”



De heemraad reageerde bevestigend. “Uw oproep is helder. De verkeersveiligheid is volgens mij gewaarborgd, maar ik vraag dit na.”