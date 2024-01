• Er is sprake van veel rookontwikkeling bij de brand in Hoornaar.

Johan van der Werken na grote brand in woonboerderij: ‘We zijn de brandweer en de mensen uit de buurt zo ontzettend dankbaar’

wo 31 jan 2024, 14:20

hoornaar • Een enorme brand heeft zaterdag 27 januari een woonboerderij aan de Lage Giesen in Hoornaar grotendeels verwoest. De bewoners van de woonboerderij werden ‘s morgens rond half acht gewekt door het brandalarm. Er kwam rook uit een spotje in het plafond.

De figuurlijke alarmbellen rinkelden nog niet, tot ze elders in de woonboerderij wederom een brandalarm af hoorden gaan.

Bizarre waarneming

“Toen zijn we met z’n allen in actie gekomen. We belden de hulpdiensten en renden naar buiten. Toen zagen we het: de achterzijde van onze woonboerderij stond in brand”, aldus Johan van der werken, bewoner van het pand.

“Het was een bizarre waarneming. Het brandalarm heeft ons gered. Ik denk niet dat we allemaal tijdig het huis hadden kunnen verlaten als deze ons niet attent had gemaakt op de enorme hoeveelheid rook.”

Levenswerk

De familie woonde slechts een jaar in de woonboerderij. Anderhalf jaar lang verbouwden ze het pand en in december 2022 trokken ze in.

“We konden pas net echt van het huis genieten. En dan zie je je levenswerk in een paar uur in vlammen opgaan. Ons voorhuis is met veel schade gespaard gebleven, maar het achterhuis is grotendeels in vlammen opgegaan.”

Tijdelijke huisvesting

De familie maakt het nu, vier dagen na de grote brand, goed. Ze hebben tijdelijke huisvesting in Hoornaar en gaan op zoek naar een verblijf voor langere tijd.

“We willen graag in Hoornaar blijven. En gelukkig zijn we goed verzekerd. We vertrouwen erop dat dit uiteindelijk allemaal goed zal komen.”

Dankbaar

Johan: “Meer dan honderd brandweerlieden van diverse korpsen zijn uitgerukt. Ik ben ze ontzettend dankbaar. We zijn opgevangen door mensen uit de buurt. Zij hebben ons eten en kleding gegeven. Vrienden van ons richtten een appartement voor ons in. Alles stond voor ons klaar, de koelkast was gevuld. En ik ontving vierhonderd appjes met geruststellende berichten.”

“Ik maak graag van de gelegenheid gebruik om iedereen te bedanken, ook namens de bewoners van het achterhuis. We waarderen het ontzettend.”