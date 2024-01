‘Meer zang is minder zorg’, dankzij het Participatiekoor in Sliedrecht

SLIEDRECHT • In Sliedrecht start op 11 maart het Participatiekoor. Dat is een zangvereniging waar mensen met dementie ongehinderd meedoen en samen met ervaren koorzangers zingen, zogenoemde mantelzangers. Belangstellenden zijn welkom om mee te doen.

Het Participatiekoor is een gewoon koor, maar met dat verschil dat er zowel mensen met als zonder dementie samen zingen. De koorzangers zonder haperend brein delen hun passie voor muziek graag voor hen die zonder ondersteuning niet meer mee zouden kunnen zingen, zogenoemde mantelzangers.

Door samen te zingen en waar nodig ondersteuning te bieden, levert elk Participatiekoor een significante bijdrage aan het welzijn en de positieve gezondheid van mensen met dementie. Ook ontwikkelen zij betere en nieuwe sociale relaties en krijgen zij meer zelfvertrouwen.

Gevarieerd repertoire

Onder leiding van Martin Klop gaat het Participatiekoor op 11 maart in Sliedrecht van start met een gevarieerd programma. Onder de titel ‘Thank you for the music!’ gaan de koorzangers aan het werk met vier beroemde koralen van Bach en drie beroemde hits uit de lichte muziek, waaronder het wereldberoemde Thank you for the music van ABBA. De volgende repetities vinden plaats op 18 en 25 maart. De laatste repetitie is op dinsdag 2 april. Op 5 april zal het Participatie samen met het Holland Symfonie Orkest een eerste concert verzorgen.

Kijk voor meer informatie op www.participatiekoor.nl en schrijf je in bij het participatiekoor of scan hieronder de QR code.