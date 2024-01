Cursus in Molenlanden over mantelzorg bij dementie

18 minuten geleden

Nieuws 94 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

MOLENLANDEN • Steunpunt Mantelzorg Molenlanden organiseert vanaf 1 maart de gratis cursus ‘Vasthouden en Loslaten… Mantelzorg bij Dementie’.

Deze cursus is speciaal voor iedereen die zorgt voor of woont met iemand met (beginnende) dementie of vermoeden van dementie. De cursus is bedoeld voor inwoners die uit Molenlanden, Sliedrecht of Vijfheerenlanden komen óf mensen die zorgen voor iemand die in een van deze gemeentes woont.

Het doel van deze cursus is het voorkomen van (beginnende) overbelasting en specifieke tips en ondersteuning te bieden in de zorgsituatie. Tijdens zes bijeenkomsten krijgt men informatie over (omgaan met) dementie. Daarnaast is er ruimte om ervaringen te delen en onderling tips uit te wisselen.

De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten en is telkens van 09.30 tot 11.30 uur in Het Regthuis in Ottoland. Aanmelden kan via 085-0066089 of info@welzijnmolenlanden.nl. Na aanmelding vindt er nog een telefonische kennismaking plaats. Meer informatie is te vinden op www.welzijnmolenlanden.nl.