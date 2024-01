Woningbouw Park Rietveld in Noordeloos kan van start; bezwaar gaat over pad

wo 31 jan 2024, 08:30

Nieuws 183 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

NOORDELOOS • Binnen enkele maanden start vastgoedontwikkelaar ABB met de bouw van 45 woningen op park Rietveld in Noordeloos, waar vroeger een bedrijventerrein was. Er is nog steeds een bezwaar dat ingediend is tegen het plan, maar dat heeft betrekking op de aanleg van een pad en niet op de woningen.

De indiener van het bezwaar heeft een nuance aangebracht in het oorspronkelijke beroepschrift, meldt de gemeente Molenlanden. Daardoor kan het plan voor de woningbouwontwikkeling nu definitief in gang gezet worden.

Het terrein wordt getransformeerd naar een groene omgeving met een diversiteit aan energieneutrale huizen in een landelijke stijl: 18 sociale koophuizen, 11 eengezinswoningen, 8 levensloopbestendige huizen (waarvan 5 huur), 6 twee-onder-één-kapwoningen en 2 vrijstaande woningen.

Daarnaast wordt er aan de rand van de nieuwbouwwijk een brede vaart en een park aangelegd. Het park biedt uitzicht op de Boterslootse molen en de polder.

Het is nog niet bekend hoe het bezwaar dat betrekking heeft op de aanleg van een pad, afgehandeld wordt.