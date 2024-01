‘Emmertjes protest’ voor 200e keer bij de poort van Chemours in Dordrecht

DORDRECHT/REGIO • De wekelijkse emmertjes protest voor de poort van Chemours beleven op zaterdag 3 februari een jubileum. De actie wordt dan voor de 200e keer gehouden.

Al sinds maart 2018 demonstreren omwonenden van Chemours tegen de PFAS-uitstoot en de schadelijke gevolgen daarvan voor de volksgezondheid, zoals vruchtbaarheidsproblemen, een aangetast immuunsysteem en zelfs kanker. “Sinds een half jaar doen we dat vanuit de Stichting Stop PFAS Stop Chemours”, melden Joop Keesmaat en Kees van der Hel van de actiegroep.

Er zijn in de afgelopen maanden veel alarmerende berichten over PFAS en Chemours gepubliceerd. “Onze leefomgeving is inmiddels dusdanig vervuild, dat eten uit eigen moestuin of vis uit de rivier dringend door het RIVM wordt afgeraden, evenals het consumeren van eitjes van eigen hobbykippen en zwemmen in de Merwede of openbare zwemplassen”, aldus de actievoerders.

Na de schokkende Zembla TV uitzending van juni 2023 heeft de stichting Stop PFAS Stop Chemours, onder leiding van advocate Bénédicte Ficq, aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie van opzettelijke, ziekmakende, criminele milieuvervuiling, waardoor de openbare gezondheid in gevaar komt. Bij die aangifte hebben zich ruim 4200 omwonenden aangesloten en is het Openbaar Ministerie in november 2023 overgegaan tot een strafrechtelijk onderzoek naar de bestuurders van Chemours en Dupont.

Joop Keesmaat en Kees van der Hel: “Aan het einde van dit jaar worden de resultaten van dit onderzoek verwacht, maar zo’n langdurige gerechtelijke procedure kost geld en, vanwege het grote aantal deelnemers aan de aangifte, zelfs meer dan voorzien.”

Daarom doen de actievoerders wederom een beroep op inwoners en bedrijven in de Drechtsteden om deze juridische procedure financieel te ondersteunen door middel van een donatie naar hun bankrekening NL83 BUNQ 2097 5193 93 ten name van Stichting Stop PFAS Stop Chemours, Sliedrecht.

Bij het 200e jubileum protest worden ook een aantal bekende gasten verwacht, waaronder Bénédicte Ficq en Diederik Gommers, alsmede enkele leden van de Tweede Kamer. Er is voor iedereen gratis koffie en gebak beschikbaar. De protestactie aan de Baanhoekweg 22 in Dordrecht start om 10.30 uur.