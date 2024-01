ingezonden mededeling

Verkeersongeval onder werktijd: wie vergoedt uw letselschade?

ma 29 jan 2024, 10:20

Nieuws 21 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

Wanneer u voor uw werk de weg op moet, loopt u het risico op een verkeersongeval. U kunt aangereden worden door een andere verkeersdeelnemer, de macht over het stuur verliezen of uitglijden over gelekte motorolie. Wie moet uw schade vergoeden als u gewond raakt door een verkeersongeval onder werktijd?

Wie is aansprakelijk voor uw letselschade?

U moet voor uw werk de weg op, dit kan af en toe zijn of dagelijks. Uw werkgever moet voor een gezonde en veilige werkomgeving zorgen. Hier zijn zeer strenge regels aan verbonden. Uw werkgever kan de openbare wegen uiteraard niet veiliger maken, maar moet wel:



• Zorgen dat de auto’s, busjes of fietsen van het bedrijf regelmatig worden gecontroleerd en onderhouden. Dit geldt ook als de voertuigen bij een ander bedrijf worden geleased.

• Een ongevallenverzekering hebben afgesloten die al uw schade vergoed wanneer u gewond raakt door een verkeersongeval onder werktijd.

U loopt het risico op een verkeersongeval als u de weg op gaat. Dit risico loopt u in opdracht van uw werkgever. Daarom is uw werkgever vaak met succes aansprakelijk te stellen voor een verkeersongeval tijdens werktijd.

Onderweg tijdens werktijd

U kunt om verschillende redenen onderweg zijn tijdens werktijd, bijvoorbeeld wanneer u:

• in een branche werkt waar u cliënten thuis bezoekt

• op verschillende locaties de producten van uw werkgever promoot

• een zakenlunch heeft met een potentiële klant buiten kantoor

• een klus moet doen op locatie

• pakket- of maaltijdbezorger bent

U kunt hiervoor de bedrijfsauto gebruiken, op de fiets gaan of met het openbaar vervoer. U bent ook onderweg tijdens werktijd als uw werkgever u heeft gevraagd om:

• post naar het postkantoor te brengen

• broodjes te halen voor de lunch

• een oplader te kopen bij een telefoonwinkel

Als u ergens naartoe reist in opdracht van uw werkgever, wordt dit ook wel werk-werkverkeer genoemd. Welke taak u ook heeft gekregen of hoe u ook deelneemt aan het verkeer: u bent onderweg tijdens werktijd in opdracht van uw werkgever.

Iedere werknemer kan recht hebben op schadevergoeding

Iedere werknemer kan recht hebben op schadevergoeding na een verkeersongeval tijdens werktijd. U kunt een vast dienstverband hebben bij uw werkgever, als stagiair in dienst zijn of als freelancer wat klussen uitvoeren. Hoe u ook in dienst bent of opdrachten uitvoert voor uw werkgever: u kunt recht hebben op schadevergoeding. Zelfs als u op zzp-basis werkt, bijvoorbeeld als maaltijd- of pakketbezorger.

Oorzaken verkeersongeval tijdens werktijd

Uw werkgever moet er rekening mee houden dat u gewond kunt raken in het verkeer door een andere verkeersdeelnemer, bijvoorbeeld wanneer:

• een andere verkeersdeelnemer u aanrijdt

• u uitglijdt over gelekte motorolie

• de tram, trein of bus waarin u zit een noodstop moet maken en u daardoor valt

In al deze situaties kunt u recht hebben op schadevergoeding van uw werkgever. Hoe zit dat als u het verkeersongeval zelf heeft veroorzaakt?

Heeft u recht op schadevergoeding als u het ongeval zelf heeft veroorzaakt?

U kunt ook een ongeluk krijgen, omdat u een bocht te scherp neemt en daardoor tegen de vangrail botst. Of een voorrangsbord over het hoofd zien en daardoor een andere verkeersdeelnemer aanrijden. Ook in deze situaties heeft u recht op schadevergoeding van uw werkgever.

Uw werkgever moet er namelijk ook rekening mee houden dat u een verkeersfout kunt maken. Als u veel op de weg bent, rijdt u sneller op de automatische piloot. U let daardoor minder goed op. Dit kan bij ons allemaal gebeuren. Daarom moet uw werkgever ook in deze situaties uw letselschade vergoeden.

Wanneer heeft u geen recht op schadevergoeding?

In de praktijk komt het zelden tot nooit voor dat u geen recht heeft op schadevergoeding na een verkeersongeval tijdens werktijd. Uw werkgever is namelijk alleen niet aansprakelijk te stellen als u:

• zich ervan bewust was dat u gevaarlijk reed

• het ongeval expres heeft veroorzaakt

Uw werkgever moet dit ook nog kunnen bewijzen. U kunt hier dus niet zomaar van beschuldigd worden. Daarom moet uw werkgever vrijwel altijd uw schade vergoeden.

Wat moet u doen na een verkeersongeval tijdens werktijd?

U bent gewond geraakt door een verkeersongeval tijdens werktijd. Welke stappen moet u dan nemen om ervoor te zorgen dat al uw schade wordt vergoed?

1. Vul het schadeformulier in. De voorkant vult u op de plek van het ongeval in en de achterkant wanneer u weer thuis bent. Als er nog een verkeersdeelnemer bij het ongeval betrokken is geraakt, vult u beiden het schadeformulier in. Neem altijd een kopie van het formulier mee als bewijsmateriaal!

2. Maak foto’s van de verkeerssituatie, uw verwondingen en andere schade aan uw persoonlijke eigendommen, zoals uw bril, kleding of mobiel.

3. Breng uw werkgever op de hoogte van het ongeval.

4. Ga direct naar uw huisarts of het ziekenhuis om uw verwondingen te laten behandelen. Doe dit altijd! Ook bij lichte klachten zoals schaafwonden, hoofdpijn of nekklachten.

5. Neem contact op met een letselschadebureau dat u kan helpen bij het claimen van uw schadevergoeding.

Noteer altijd de gegevens van de tegenpartij en getuigen als u geen schadeformulier heeft om in te vullen. Houd daarnaast al uw schade bij door:

• In een logboek alle gebeurtenissen bij te houden vanaf de dag van het ongeluk

• Alle bonnen en rekeningen te bewaren die u door het ongeluk moet betalen

Hiermee kan een jurist de maximale schadevergoeding voor u berekenen. De schadevergoeding waar u recht op heeft.

Waarom kunt u het beste juridische hulp inschakelen?

Veel werknemers vinden het lastig om hun werkgever aansprakelijk te stellen voor een verkeersongeval tijdens werktijd. Dat is heel begrijpelijk. U wilt uw baan niet verliezen en de relatie tussen u en uw werkgever goed houden. Een letselschadebureau dat ervaring heeft met arbeidsongevallen zoals JBL&G is dan een goede oplossing.

De juristen van JBL&G weten precies waar u recht op heeft na het ongeval. Zij begrijpen ook hoe belangrijk het is dat de relatie tussen u en uw werkgever hetzelfde blijft, zodat u weer rustig aan het werk kunt gaan na uw herstelperiode. Het enige dat u hoeft te doen, is herstellen. Uw persoonlijke jurist regelt de rest.

Juridische hulp van JBL&G is bovendien gratis voor u. De buitengerechtelijke kosten van uw persoonlijke jurist moeten ook door de verzekeraar van uw werkgever worden vergoed.