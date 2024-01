met video

Bemoedigingsavond ‘Israël leeft, gebroken maar niet verslagen’ in de Alblasserwaard: met livestream en gasten uit Israël

ALBLASSERWAARD • In de Alblasserwaard wordt woensdag 7 februari een bemoedigingsavond voor Israël gehouden, met als thema ’Israël leeft, gebroken maar niet verslagen’. Er zijn enkele tientallen belangstellenden welkom. De uitzending is online ook via een livestream te volgen.

Aan tafel bij presentator Riekelt Pasterkamp schuiven gasten als André Diepenbroek van de Israëlische ambassade en Richard Donk van het Reformatorisch Dagblad, die net terug is uit Israël. Ook komt Jenneke Blokland van Ahavah Travel uit Sliedrecht, organisator van de avond, aan het woord.

Internationale gasten van Zaka en FIRM

Bijzonder is dat er ook internationale gasten zijn: leidinggevenden van Zaka, een organisatie die na een aanslag (resten van) lichamen bijeenbrengt, en FIRM, dat onder meer voedselpakketten voor soldaten maakt en giften inzamelt voor materialen als kogelwerende vesten. Tijdens de avond wordt geld opgehaald voor deze organisaties.

Muzikale medewerking verlenen Erika de With (onder meer bekend van haar samenwerking met Christian Verwoerd uit Nieuw-Lekkerland) en Rik Jan Schilder.

De uitzending is van 19.30 tot 21.30 uur. Belangstellenden die aanwezig willen zijn, kunnen zich aanmelden via info@ahavahtravel.nl.. Het aantal plaatsen is beperkt.