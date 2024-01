Gemeentebestuur: ‘Geen korte termijnoplossingen voor ijsbaan in Nieuw-Lekkerland’

NIEUW-LEKKERLAND • Een ultieme poging van de ChristenUnie (CU) voor een snelle oplossing voor het wellenprobleem op de ijsbaan in Nieuw-Lekkerland, heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. “Het is te duur.”

De CU had vorige week gevraagd aan het gemeentebestuur van Molenlanden om nog eens te kijken naar bijvoorbeeld een afvoerput die aangelegd zou kunnen worden achterop de baan, zodat de overlast van de wellen zou kunnen verminderen. Het college geeft echter aan dat er geen goedkope, snelle oplossingen zijn waardoor de ijskwaliteit kan verbeteren tijdens een vorstperiode.

Het college had aangegeven dat een definitieve oplossing voor het probleem ongeveer 800.000 euro zou gaan kosten. Veel te veel geld voor een voorziening die hooguit maar enkele weken per jaar open is.

De gemeente Molenlanden onderzoekt op dit moment de mogelijkheid om de nieuwbouw van sporthal De Klipper, die hard toe is aan vervanging, te combineren met een nieuwe ijsbaan of een renovatie van de huidige ijsbaan. Maar dat onderzoek naar de mogelijkheden aan de westrand van het dorp, zit nog in het beginstadium.

“Tot op heden is er geen sprake of idee-ontwikkeling van een combinatie school-sporthal in de West rand”, reageert het gemeentebestuur op de aanvullende vragen die de CU vorige week heeft gesteld over de ijsbaan. Zonder daarin een tijd te noemen meldt de gemeente ook dat ze graag ‘samen op pad gaat om voor de westrand van Nieuw-Lekkerland te bekijken welke opties gewenst zijn en passen’.