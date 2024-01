Energiefixers helpen huishoudens in Molenlanden met energie besparen

40 minuten geleden

MOLENLANDEN • Om inwoners van de gemeente Molenlanden te helpen hun gas- en stroomverbruik te verminderen, heeft de gemeente ‘energiefixers’ ingezet. Vanaf 29 januari zijn deze energiefixers actief in Ottoland-dorp en Brandwijk-dorp.

Zij nemen gratis maatregelen om energie te besparen waardoor de energierekening direct omlaag gaat. Bovendien geven de ‘energiefixers’ handige tips om energie te besparen. Later bezoeken ze ook andere buurten.

Advies en maatregelen

Wethouder Jan Lock: “We merken dat de vragen rond isolatie en energiebesparing breed leven. Tegelijkertijd merken we ook dat onze inwoners de stap naar de gemeente Molenlanden toch niet zo snel nemen. Tot nu toe gaven we alleen advies en deden onze inwoners de rest. Dat is niet voor iedereen even makkelijk. Daarom komen we nu naar de mensen toe. We geven met de ‘energiefixers’ én advies én we nemen meteen kleine energiebesparende maatregelen. Twee vliegen in één klap. Als nu de deur achter de ‘energiefixer’ dichtvalt, is het ook gefixed. Ik hoop en verwacht dat we zo samen wéér een stap verder gaan bij het energie besparen.”

Energiebesparende maatregelen

De ‘energiefixers’ voeren verschillende kleine klussen uit en hebben al het nodige materiaal bij zich. Een huisbezoek duurt 1 tot 1,5 uur. Tijdens het huisbezoek voeren de ‘energiefixers’, als het nodig is, de volgende maatregelen uit:

? Het installeren van verschillende energiezuinige ledlampen.

? Het aanbrengen van tochtstrips.

? Het aanbrengen van tochtband.

? Het plaatsen van radiatorfolie.

? Het plaatsen van een radiatorventilator.

? Het ontluchten van radiatoren.

? Het plaatsen van een waterbesparende douchekop.

? Het plaatsen van aan-uit stekkerdozen en schakelaars.

Ervaringen van ‘energiefixer’

“Wij horen vaak van inwoners dat ze erg verrast zijn over alle mogelijkheden om energie te besparen”, vertelt Nikki van der Zwet Slotenmaker. Zij is ‘energiefixer’. “Vaak zetten zij de verwarming al lager en douchen ze al korter, maar er kan nog zoveel meer. Wij delen energiebesparende tips tijdens ons bezoek en dat motiveert de inwoners om zelf ook aan de slag te gaan.”

Inwoners van Ottoland-dorp en Brandwijk-dorp die de brief hebben ontvangen, kunnen gratis een ‘energiefixer’ aanvragen. Per huishouden kan één aanvraag worden ingediend. Vraag snel een huisbezoek aan, want op is op.