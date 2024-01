Meer geld voor aankoop gronden voor Natuurnetwerk in Kinderdijk en Alblasserdam: provincie praat al met grondeigenaren

ALBLASSERWAARD • Om gronden voor het Natuurnetwerk Nederland in Polder Blokweer in Alblasserdam en de Hoge Boezem Kinderdijk aan te kopen, biedt de provincie de eigenaren meer geld aan.

In 2013 is afgesproken dat de provincies het Natuurnetwerk Nederland (NNN) ontwikkelen en dat uiterlijk in 2027 af hebben. Zuid-Holland mist nog zeven cruciale schakels, waarvan er twee in de Alblasserwaard liggen: 38,3 hectare in Polder Blokweer en 17,6 hectare in Hoge Boezem Kinderdijk.

Tot nu toe bood de provincie grondbezitters en ondernemers de keuze tussen zelf natuur aanleggen op eigen grond, hun grond verkopen of hun grond ruilen. Daar komt nu ‘volledige schadeloosstelling’: een optie die een hogere vergoeding betekent.

Onteigening in uiterste geval

Dat kan volgens de regels alleen als de provincie vastlegt in het uiterste geval over te gaan tot onteigening. ‘Alleen dan kunnen alle gemaakte kosten worden vergoed’, stelt Zuid-Holland in een persbericht.

‘Denk daarbij aan een verhuizing, juridische ondersteuning en het verlies van grond.’ Gedeputeerde Mariëtte van Leeuwen: “De ervaring in het verleden, bijvoorbeeld in Krimpenerwaard, leert dat met deze mogelijkheid vaker tot een minnelijke oplossing wordt gekomen’.

Geen bedrijfsopvolging

Zuid-Holland gaat nu niet actief onteigenen. De provincie is al langer in gesprek met de grondeigenaren. ‘Samen zoeken we naar de best mogelijke oplossing voor elk perceel.’

‘In het ene geval is dat wellicht dat agrariërs tegen een vergoeding zelf de natuur realiseren, terwijl voor een ander de volledige schadeloosstelling een betere optie is bijvoorbeeld doordat er geen bedrijfsopvolging is.

Als Provinciale Staten instemmen met het voorstel van het College om een hogere vergoeding te bieden kunnen de gesprekken met de grondeigenaren worden voortgezet.

Hoge boezem Kinderdijk



Het Natuurnetwerk loopt door Hoge boezem Kinderdijk, dat onderdeel is van het Natura 2000-gebied Boezems Kinderdijk. In dit gebied komt een combinatie van open, natte plasdras-vegetaties (pioniermoeras) en bloemrijke graslanden met brede natuurvriendelijke oevers (vochtig hooiland en kruiden- en faunarijkgrasland). ‘Hier profiteren allerlei zeldzame vogels en planten van. Door de ligging, de bijzondere kenmerken en de natuurdoelen kan hier zich unieke natuur ontwikkelen, die nergens anders kan worden gerealiseerd.’



Polder Blokweer



Het Natuurnetwerk komt ook door Polder Blokweer, dat onderdeel is van het Natura 2000-gebied Boezems Kinderdijk. In dit gebied komt een combinatie van open, natte plasdras-vegetaties (pioniermoeras) en bloemrijke graslanden voor met brede natuurvriendelijke oevers (vochtig hooiland en kruiden- en faunarijkgrasland). ‘Hier profiteren allerlei zeldzame vogels en planten van.’