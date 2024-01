Actie voor de Voedselbank in de Albert Heijn in Giessenburg

ma 29 jan 2024, 13:32

GIESSENBURG • Van maandag 29 januari tot en met zondag 4 februari organiseren Albert Heijn en Voedselbanken Nederland voor het derde jaar de landelijke actie ‘Op een lege maag kun je niet leren’. Op vrijdag 2 en zaterdag 3 februari vindt die actie plaats in de Albert Heijn in Giessenburg.

Nog steeds beginnen veel schoolgaande kinderen de schooldag namelijk met een lege maag. De actie is daarom vooral gericht op voldoende voedsel in gezinnen. Met name een goed ontbijt is daarbij belangrijk: goed eten zorgt voor een betere concentratie op school en daardoor voor betere schoolprestaties. Kinderen zijn te vaak de dupe van armoede, aldus de Voedselbank. “Met deze actie willen we er aan bijdragen dat voor iedereen in onze regio voedsel bereikbaar is.”

Klanten van Albert Heijn kunnen in de winkel 20 houdbare producten zoals pindakaas, houdbare melk en noedels kopen en doneren aan de Voedselbank. Albert Heijn geeft 10% korting op de geselecteerde producten.