Grootouders lezen voor op OBS De Ammers in Groot-Ammers

ma 29 jan 2024, 13:25

GROOT-AMMERS • In het kader van het voorleesontbijt, wat ieder jaar in januari en februari georganiseerd wordt, is er dit keer in alle groepen door een oma of een opa voorgelezen.

Terwijl de leerlingen aandachtig luisterden, konden ze genieten van een plak ontbijtkoek en een bekertje limonade.