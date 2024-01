Mooie cheque na hard werken voor Knotgroep De Alblas

11 minuten geleden

Nieuws 74 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

ALBLASSERWAARD • De Knotgroep De Alblas met de Ladies’ Circle 35 Alblasserwaard hebben op zaterdag 27 januari samen een bijdrage geleverd aan het in standhouden van de zo kenmerkende wilgenbomen in en om de Alblasserwaard.

De Knotgroep is één van de drie knotgroepen die in en om de Alblasserwaard actief is. Deze knotgroepen bestaan allemaal uit vrijwilligers. In opdracht van Waterschap Rivierenland en van particulieren worden jaarlijks een groot aantal wilgenbomen gekortwiekt. De knotgroepen ontvangen daarvoor een vergoeding.

Knotgroep De Alblas werkt een aantal keer per jaar samen met andere vrijwilligersorganisaties. In ruil voor die inzet ontvangen die organisaties een sponsorbijdrage. Voor hun inzet hebben de Ladies een sponsorbijdrage van 500 euro ontvangen.

De Ladies’ Circle is een serviceclub voor vrouwen tot en met 45 jaar. Onder het motto Vriendschap en Service zetten de Ladies zich in voor ondersteuning van goede doelen. Dat kan door het inzamelen van geld en door handen-uit-de-mouwen activiteiten. Zie https://lc35.ladiescircle.nl voor meer informatie.

De Knotgroep is altijd op zoek naar nieuwe, enthousiaste vrouwen en mannen die een steentje willen bijdragen aan het landschapsbeheer in de Alblasserwaard. Elk jaar worden in de periode van eind november tot eind maart de knotwerkzaamheden uitgevoerd. Voor beschermende kleding en veiligheidsmateriaal wordt gezorgd. Wil je meer weten: zie https://knotgroep-alblas.nl of neem contact op met Henk Pat via henk.pat@gmail.com.

• Wout Provily (met pet) van Knotgroep De Alblas (links) overhandigt sponsorcheque van 500 euro aan Eveline Stam-Snaathorst van Ladies’ Circle 35 Alblasserwaard (rechts).