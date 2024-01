ingezonden mededeling

Cricket voor beginners: zo werkt een van de meest populaire sporten ter wereld

zo 28 jan 2024

Cricket is een sport die in Nederland totaal niet tot de verbeelding spreekt. Verrassend genoeg is het dan ook een van de best bekeken en populairste sporten ter wereld. De sport vindt zijn oorsprong in het 16e-eeuwse Engeland. De Engelsen hebben het vervolgens over het Gemenebest verspreid. Vooral in India, Pakistan, Australië en Zuid-Afrika is de sport erg populair geworden. Velen sluiten er sportweddenschappen op af en zitten er uren voor aan de buis gekluisterd.

Maar de gemiddelde Nederlander begrijpt er weinig van. Daar gaan we proberen wat verandering in te brengen door de basisprincipes van cricket hier uit te leggen.

Het veld en de uitrusting

Cricket wordt gespeeld op een ovaalvormig veld met in het midden een rechthoekig speelgebied. Dat speelgebied staat bekend als het veld. Aan beide uiteinden van dat veld bevinden zich zogenaamde wickets. Dat zijn drie houten palen met daarop twee dwarsliggers (bails). De sport wordt gespeeld met twee teams van elk elf spelers. Deze maken gebruik van een cricketbat, een cricketbal en beschermende kleding voor de slagman en de wicketkeerp, in de vorm van een helm, handschoenen en pads. Een cricketbal kan immers behoorlijk hard aankomen.

Bowlen, batten en fielden

De twee basisfacetten van cricket zijn bowlen en batten. Aan de ene kant staat het team dat aan de slag is. Deze wordt het batting team genoemd en bestaat uit twee batsmen. Aan de andere kant staat het team dat aan het bowlen is, oftewel het bowling team. Dit team probeert wickets te nemen en runs te voorkomen. Bij het bowlen gooit de bowler de bal naar de batsman met als doel de stumps (de palen) te raken. De bowler staat aan het ene uiteinde van het veld, terwijl de batsman aan het andere uiteinde bij die stumps staat. Bij het batten staat de batsman voor zijn wicket met een cricketbat. Zijn doel is om de bal weg te slaan en zo veel mogelijk runs te scoren. De rest van het team in het veld probeert de bal snel terug te krijgen om de batsman uit te krijgen en runs te voorkomen. Dat noemt met fielden.

Overs, runs en wickets

Bij cricket draait het om het verzamelen van runs en het nemen van wickets. Een run wordt gescoord door van de ene kant van het veld naar de andere te rennen nadat de bal is geraakt, als de bal de grens raakt (4 runs) of als de bal over de grens gaat zonder de grond te raken (6 runs). De wedstrijd zelf is opgedeeld in overs die elk zes ballen bevatten. Na de zes ballen wisselen de bowler en batsman van positie. Een ploeg blijft aan slag totdat alle batsmen zijn uitgegaan of het afgesproken aantal overs is voltooid. Wickets worden genomen wanneer de bal de stumps raakt en de bails eraf vallen. Een ploeg heeft tien wickets in één inning.

Test-, One Day- en Twenty20-wedstrijden

Er bestaan drie verschillende formaten van cricketwedstrijden, die elk hun eigen kenmerken hebben. Om te beginnen is er Test-cricket, de oudste vorm. Deze wordt gespeeld over maximaal vijf dagen met beide teams die twee innings spelen. Een kortere vorm daarvan is One Day International, waarbij elke ploeg één inning van maximaal 50 overs speelt. De kortste vorm van cricket is echter Twenty20. Daarbij speelt elke ploeg één inning van maximaal 20 overs. Deze wedstrijden zijn beroemd om hun snelle actie en spanning. Tijdens een cricketwedstrijd worden beslissingen genomen door de umpires (scheidsrechters) op het veld. Is er twijfel over een beslissing, dan kan het Decision Review System (DRS) worden gebruikt. Teams mogen een beperkt aantal keren per inning uitdagingen aanvragen.

Verder is het nog interessant om te weten dat cricket vaak in series tussen twee teams gespeeld wordt, waarbij meerdere wedstrijden worden gespeeld. Bijvoorbeeld op de ICC Cricket Wereldbeker, een prestigieus toernooi waar teams van over de hele wereld strijden om de hoogste eer. Nu wordt het tijd om zelf te gaan kijken naar cricket en de nuances van de sport te ontdekken!