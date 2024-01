Prachtige voorstelling gymvereniging Apollo;’70 uit Hoornaar

HOORNAAR • Gymvereniging Apollo;’70 uit Hoornaar heeft op zaterdag 27 januari een prachtige voorstelling gegeven in Het Bruisend Hart.

Met het thema ‘Winters Wonderland’ werd het een avond vol shows in wintersferen. Er waren taferelen uit films als The Grinch en Elsa en er was veel acrobatiek en dans tijdens gevarieerde optredens, waarbij jong en ouder meedeed.