Bertus de Jong wint bij Fotoclub Molenwaard

26 minuten geleden

MOLENLANDEN • Bertus de Jong heeft de mooiste foto van de maand januari gemaakt bij Fotoclub Molenwaard.

De foto is gemaakt tijdens een wandeling door de met sneeuw bedekte polder. Het hek staat in aan het Buitenpad in Alblasserdam, tegenover de ponyweide.