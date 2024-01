Foto: Ingrid Bot | Momenten in Beeld

Koning Willem-Alexander bezoekt maritieme bedrijven in Hardinxveld-Giessendam en Hendrik-Ido-Ambacht

7 minuten geleden

Nieuws 14 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

ALBLASSERWAARD • Koning Willem-Alexander bezocht donderdag maritieme bedrijven in Hardixveld-Giessendam en Hendrik-Ido-Ambacht.

Het werkbezoek was gericht op de maritieme maakindustrie in de regio Smart Delta Drechtsteden bezocht. De Smart Delta Drechtsteden is het derde grootste maritieme cluster van Europa en de grootste maritieme werkregio van Nederland.

De koning werd met minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat en de nieuwe maritieme gezant Kees van der Staaij geïnformeerd over onderwerpen als innovatie, verduurzaming en human capital.

Voorbeelden van duurzaamheid

Het koninklijk bezoek was aan Koedood Marine Group in Hendrik-Ido-Ambacht en Holland Shipyards in Hardinxveld-Giessendam. Bij beide bedrijven kregen ze voorbeelden te zien van innovatie en duurzaamheid. Van een waterstofmotor bij Koedood tot een autonome 3D geprinte veerpont bij Holland Shipyards.

In het afsluitende ronde tafel-gesprek werd het belang van de maritieme maakindustrie voor de Nederlandse economie onderstreept. Daarbij toonde de koning zich zeer geïnteresseerd in de vraag hoe de Nederlandse maritieme sector de concurrentie met het buitenland, zoals China, aankan.

Kwetsbaarheid groot door internationale concurrentie

Burgemeester Jan de Vries van Sliedrecht mocht als vice-voorzitter van Smart Delta Drechtsteden de dag openen. ‘’Ik heb de Koning en de minister van Economische Zaken toegelicht hoe sterk onze regio is in de maritieme maakindustrie.”

Hij vervolgde: “Tegelijkertijd is door internationale concurrentie de kwetsbaarheid groot. Daarom zijn we blij met de sectoragenda. Kennis en innovaties zijn nodig om te investeren in duurzaamheid en een sterke concurrentiepositie.”

Vereerd met het bezoek

Wethouder Maarten Burggraaf, regionaal portefeuillehouder Maritieme Zaken, is vereerd met het bezoek van de minister en de Koning: “Het hart van de maritieme maakindustrie bevindt zich in Smart Delta Drechtsteden. Dit is dé regio als je binnen de maritieme sector wil innoveren en zaken voor elkaar wil krijgen.”

Directeur Marco Hoogendoorn van Holland Shipyards Group roemde tijdens het ronde tafel-gesprek met ondernemers uit de regio de samenwerking: ‘’Wij merken regelmatig hoe goed Smart Delta Drechtsteden bij de maritieme maakindustrie betrokken is.”

Smart Delta Drechtsteden, het samenwerkingsverband van bedrijven, onderwijs en overheid in de regio met als doel de brede welvaart in de regio te versterken. Een van de speerpunten van de samenwerking is het ondersteunen en stimuleren van de maritieme maakindustrie, een belangrijke aanjager voor innovatie, de economie en werkgelegenheid in de regio.