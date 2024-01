Welkom bij de basisscholen van Trivia!

ingezonden mededeling

REGIO • Triva staat garant voor bijzonder goed onderwijs! We willen dat kinderen zich gezien, gekend en geliefd voelen. Onze bevlogen teams bieden kinderen een stevige basis en laat ze vanuit een veilige omgeving hun talenten ontdekken en ontwikkelen.

CBS De Kandelaar - Ameide

De Kandelaar is een eigentijdse, open protestants-christelijke basisschool in Ameide met 280 leerlingen.

“De Kandelaar is een moderne, positieve, open christelijke basisschool waar kinderen met plezier naartoe gaan. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen en zetten ons daar met groot enthousiasme, deskundigheid en betrokkenheid voor in. Onze kindgerichte aanpak en het IPC curriculum dragen bij aan een stevige basis met kwalitatief goed onderwijs.”, aldus de directeur Wim Wilkens.

Kwalitatief goed en uitdagend onderwijs

We zijn een moderne school, met uitdagend thematisch onderwijs en met goede resultaten. Daar zijn we trots op en werken we samen hard aan. We bieden een veilige omgeving, waarin wij de kinderen op een positieve manier benaderen. We zien dat het kinderen stimuleert, motiveert en zelfvertrouwen geeft. Dat willen we graag! Daarom zijn we ook Kanjerschool en is er een doorgaande lijn voor sociale vaardigheden van groep 1 t/m 8.

De Ontdekking - Hei- en Boeicop

De Ontdekking is een christelijke basisschool met ongeveer 80 kinderen. We zitten in een prachtig schoolgebouw; fraai gelegen aan de rand van het dorp, voorzien van veel ruimte, faciliteiten en mogelijkheden.

“De Ontdekking heeft een betrokken team. Vanuit een veilige en vertrouwde basis kunnen kinderen zo optimaal mogelijk leren en ontwikkelen. Met ons prachtige schoolgebouw is het zowel binnen als buiten een fijne werkomgeving, waar leerlingen kunnen ontdekken en bewegen. We zijn een dorpsschool, waar iedereen zich thuis voelt en kinderen met plezier naar toe gaan.”, aldus de directeur Jaco van Soest.

Goed modern onderwijs

Op basisschool De Ontdekking hechten we veel waarde aan goed taal- en rekenonderwijs. We hebben aandacht voor persoonlijke groei en ontwikkeling en sluiten met ons onderwijs op het niveau van het kind aan. Daarbij maken we gebruik van moderne leermiddelen en methodes.



Onderzoekend en bewegend leren

Kinderen volgen hun interesse en leren door te doen, te bewegen en zelf te ontdekken. Op De Ontdekking leren kinderen creatieve oplossingen te zoeken op eigen leervragen. Deze vaardigheden zijn van groot belang in de toekomstige samenleving.

Het Kompas - Lexmond

Het Kompas is een christelijke basisschool in Lexmond met ongeveer 200 kinderen.

“Op Het Kompas werken we voortdurend aan vernieuwing. Onze leerlingen worden aangespoord zich te ontwikkelen, nieuwe dingen te ontdekken en grenzen te verleggen. We bieden een goed doordacht programma met duidelijke structuur, waarbij ieder kind de basisvaardigheden zo veel mogelijk op zijn eigen niveau kan ontwikkelen. Niet voor niets is ons motto: Voor ieder kind de juiste koers!, aldus directeur Jaco van Soest.

Dynamische schooldag

Op Het Kompas stimuleren we kinderen tot leren door te ontdekken, te onderzoeken en te bewegen. Door ervaringsgericht te leren sluiten we zo dicht mogelijk aan bij de belevingswereld van kinderen. Ze leren oplossingen te zoeken op eigen leervragen. Deze vaardigheden zijn van groot belang in de toekomstige samenleving.

Trots zijn we op ons nieuwe groene natuurplein, dat we samen met ouders, kinderen en leerkrachten hebben ontwikkeld. Kinderen krijgen buiten les, kunnen er spelen, leren, ontdekken en bewegen

De Rank - Meerkerk

De Rank is een christelijke basisschool, midden in Meerkerk. We bieden een veilige en uitdagende omgeving en zijn een groeiende school.

“Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en leergierig. We willen hun de ruimte geven om hun talenten te ontwikkelen en als persoon te groeien. Op De Rank hebben we aandacht voor ieder kind. Je mag zijn zoals je bent. Vanuit onze christelijke identiteit zien we ieder kind als uniek en van waarde.”, aldus directeur Wineke van der Priem.

Toekomstgericht leren

Het team vindt het belangrijk dat kinderen toekomstgericht leren. Goede uitleg en oefenen met rekenen, taal en lezen blijven belangrijk, maar we laten de kinderen ook kennismaken met techniek en ICT. Hierbij leren kinderen door zelf te doen, te onderzoeken en te ontwerpen.

Wij zorgen voor een breed aanbod en willen kinderen motiveren tot leren.

Samen Leren Groeien

Het motto van De Rank is: Samen Leren Groeien. We zijn samen één school, één team. We benutten elkaars kwaliteiten en geven de kinderen kennis en vaardigheden mee. We willen dat de kinderen zelfvertrouwen krijgen, zorgen ervoor dat ze met een glimlach naar school gaan en plezier in het leren hebben.

Het Fundament - Nieuwland

Het Fundament is een christelijke basisschool in Nieuwland met ongeveer 90 kinderen.



“Het Fundament is een kleine betrokken dorpsschool, die alles in huis heeft en waar veel aandacht is voor het individuele kind. Als team willen we samen ons onderwijs blijven vernieuwen. Ons team, de ouders en de kinderen creëren samen een veilige plek waar iedereen welkom is. Kinderen gaan met plezier naar school.”, aldus directeur Mattie de Hoop-Jungheim.



Onderwijs op maat

We bieden onderwijs op maat dat aansluit bij het niveau van het kind. We zien het als taak van de school om leerlingen te helpen zich optimaal te ontwikkelen. Naast een goede basis in rekenen, taal en lezen besteden we ook veel aandacht aan creativiteit, kunst en cultuur. Een breed onderwijsaanbod motiveert de kinderen tot leren.

Samen bouwen in vertrouwen

Het enthousiaste en betrokken team bereidt kinderen voor op de maatschappij van morgen. Samen bouwen we aan een stevig fundament voor kinderen. Op deze wijze bereiden wij de kinderen voor op de toekomst die ze met vertrouwen tegemoet zien. Het motto is dan ook: Samen bouwen in vertrouwen.

Noachschool - Schoonrewoerd

De Noachschool is een christelijke dorpsschool, midden in Schoonrewoerd, met ongeveer 200 leerlingen. We zijn een groeiende school en bieden een veilige en uitdagende basis.

“Ik geloof erin dat je er als mens toe doet. Dat we met elkaar het verschil kunnen maken op deze school. Samen met het team willen we het maximale uit ieder kind halen. We dagen kinderen uit op het niveau dat bij ze past. Het draait op de Noachschool om relatie; relatie tussen leerkracht en leerling, ouders, de kerk en het dorp. Niet voor niets is ons motto: Zorg voor iedereen.”, aldus directeur Kees de Korte.

Eigentijds onderwijs

Het enthousiaste team bereidt kinderen voor op de maatschappij van morgen. Dit doen we met een gemotiveerd team, de nieuwste lesmethodes en vakken die de maatschappij van morgen vraagt. Zoals Engels vanaf groep 1 gegeven door een native speaker, aandacht voor wetenschap & techniek en onderzoekend leren. Ons moderne schoolgebouw, met het centrale leerplein, maakt deze eigentijdse vorm van onderwijs mogelijk.

CNS Herédium - Zijderveld

CNS Herédium is een school voor christelijk basisonderwijs in Zijderveld met ongeveer 85 leerlingen, waar iedereen van binnen en buiten het dorp welkom is.

“Onze school staat voor positief christelijk onderwijs waar elk kind zichzelf kan zijn en waar iedereen zich thuis voelt. Wij vinden het belangrijk om de verhalen uit de Bijbel te vertellen en uit te dragen wat ze kunnen betekenen in je leven. Wij bieden eigentijds onderwijs met moderne leermiddelen en onderwijs op maat met zorg voor iedereen. Dat doen we in een veilige leeromgeving waarin we elkaar respecteren. We spelen, werken en leren met hoofd, hart en handen.”, aldus directeur Marianne van Ravesteijn.

Eigentijds onderwijs

Wij bereiden onze leerlingen zo goed mogelijk voor op hun deelname aan de maatschappij van nu en later. Ieder kind mag en kan zich ontwikkelen op het niveau dat bij hem of haar past. Naast een goede basis voor vakken als rekenen, taal en lezen, bieden we de kinderen thematisch onderwijs met uitdagende werkvormen. Kunst & cultuur en wetenschap & techniek krijgen veel aandacht in ons onderwijs. We hechten belang aan bewegend leren en coöperatieve werkvormen, zodat ons onderwijs boeiend is voor alle kinderen.

Met iedereen die bij de school betrokken is, willen we de kinderen een fijne, leerzame en zorgeloze basisschooltijd geven. Ons motto is dan ook: Samen met jou!