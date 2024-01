CU wil duidelijkheid over korte termijnoplossingen voor ijsbaan in Nieuw-Lekkerland

do 25 jan 2024, 08:40

NIEUW-LEKKERLAND • Zijn er korte termijnoplossingen mogelijk voor het wellenprobleem van de ijsbaan in Nieuw-Lekkerland? Dat wil de fractie van de ChristenUnie (CU) weten van het gemeentebestuur.

Die had aangegeven dat een definitieve oplossing voor het probleem ongeveer 800.000 euro zou gaan kosten. Veel te veel geld voor een voorziening die hooguit maar enkele weken per jaar open is.

Daarvoor heeft de CU begrip, maar er zijn volgens de partij misschien nog tijdelijke, korte termijnoplossingen die uitgevoerd zouden kunnen worden. “Er was toch reeds gestart met korte termijn maatregelen, onder andere een afvoerput achterop de baan en een mantelleiding onder aansturing van een reeds aangestelde projectleider van de gemeente?”, vraagt Harry Stam van de CU.

Onderzoek

De gemeente Molenlanden onderzoekt op dit moment de mogelijkheid om de nieuwbouw van sporthal De Klipper, die hard toe is aan vervanging, te combineren met een nieuwe ijsbaan of een renovatie van de huidige ijsbaan. De CU wil graag weten wanneer dat onderzoek afgerond is, omdat de partij het belangrijk vindt dat ijsclub De Molenhoek uitzicht krijgt op verbeteringen.

Dat uitzicht op verbeteringen is ook belangrijk voor de sportclubs die gebruik maken van sporthal De Klipper, betoogt de CU verder.

Harry Stam: “Ook de recent overgenomen exploitatie door de Tilgroep beperkt de mogelijkheden die clubs hebben om bijvoorbeeld avonden te organiseren met vrijwilligers en zo wat aan inkomsten te doen. Ook lopen al jaren gesprekken met de gemeente om als clubs zélf de exploitatie van sporthal De Klipper over te nemen helaas op niets uit. Steeds met dezelfde reden: andere ontwikkelingen afwachten, mee-koppelkansen, enzovoorts. Kortom, ook clubs die de sporthal gebruiken willen graag enig perspectief hierin.”