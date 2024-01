Schilderij van Gorinchem van Salomon van Ruysdael op veiling in New York; waarde geschat op miljoenen dollars

do 25 jan 2024, 07:33

ALBLASSERWAARD • Bij Sotheby’s in New York wordt 1 februari een schilderij van de Boven-Merwede, met op de achtergrond de stad Gorinchem, geveild. Het kunstwerk is gemaakt door de zeventiende-eeuwse oude meester Salomon van Ruysdael. De geschatte waarde is tussen 2 en 3 miljoen dollar.

Salomon van Ruysdael staat vooral bekend om zijn landschapsschilderijen en hij is een van ‘s lands grootste namen van zijn tijd. Werk van Van Ruysdael hangt in alle grote musea wereldwijd, waaronder in het Rijksmuseum te Amsterdam.

Boven-Merwede

Het schilderij komt tijdens de aanstaande Master Paintings & Sculpture Part I-veiling onder de hamer. Het werk komt uit 1659 en beeldt de Boven-Merwede af, met op de achtergrond de stad Gorinchem.

‘We kunnen de Grote Kerk nog herkennen, die de schilder voor het gemak groter heeft gemaakt dan dat deze in werkelijkheid is’, meldt een medewerker van het veilinghuis. ‘Afbeeldingen van Gorinchem uit de zeventiende eeuw zijn erg zeldzaam en dat maakt dat het schilderij van grote historische waarde voor de stad is.’

‘Prachtig voorbeeld landschapsschilderkunst’

Ook op kunsthistorisch gebied is het schilderij belangrijk. ‘Het werk is namelijk een prachtig voorbeeld van de landschapsschilderkunst die in Nederland groot is geworden dankzij schilders zoals Salomon van Ruysdael.’

‘Door de lage horizon heeft de schilder een haast panoramisch, typisch Nederlands vergezicht afgebeeld, en ook het beroemde Nederlandse licht heeft de schilder goed weten te vatten.’

Eén van de grootste veilingen van het jaar

Door de kwaliteiten van het schilderij, wordt het museale werk aangeboden op een van de grootste veilingen van het jaar op het gebied van oude meesters. Werk van Salomon van Ruysdael van dit niveau komt niet vaak op de markt en de veiling is daarom een unieke kans om het topstuk te verwerven.

De geschatte waarde bedraagt tussen de 2 en 3 miljoen dollar. ‘Wij verwachten veel interesse.’

De link naar de veiling is: https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2024/master-paintings-sculpture-part-i/ships-on-the-boven-merwede-with-gorinchem-in-the.