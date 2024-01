Aantal boetes voor rijden onder invloed in Molenlanden veel lager dan in rest provincie

24 jan 2024

MOLENLANDEN • In de gemeente Molenlanden worden veel minder weggebruikers betrapt op het rijden onder invloed dan in de rest van de provincie. Vorig jaar werden in Molenlanden 56 boetes uitgedeeld om die reden. Dat komt neer op 15,1 per 10.000 inwoners. In de gehele provincie Zuid-Holland gingen 11.282 weggebruikers de mist in. Dat zijn er 35,3 per 10.000 inwoners (van 15 jaar en ouder).

In geen enkele provincie ligt dit aantal betrapte bestuurders zo hoog. Dit blijkt uit onderzoek van Independer op basis van meest recente politiecijfers.

Koploper

In het onderzoek brengt Independer in kaart hoeveel weggebruikers in de provincie Zuid-Holland worden betrapt op rijden onder invloed. Het gaat om bestuurders die bekeurd zijn voor rijden onder invloed van alcohol, drugs of bepaalde medicatie waarmee je niet de weg op mag. Zuid-Holland blijkt koploper van Nederland: de provincie is zelfs goed voor ruim een kwart van alle bekeuringen in het hele land.

“Veroorzaakt iemand met een slok te veel op een ongeluk en is er een tegenpartij betrokken? Dan betaalt de veroorzaker de schade aan de eigen auto sowieso zelf. Een WA-verzekering vergoedt normaal gesproken altijd de schade bij de tegenpartij. Maar let op, dat is anders wanneer er alcohol of drugs in het spel is. Vrijwel alle verzekeraars hebben namelijk een alcohol- en drugsclausule. Dit betekent dat de verzekeraar wel de schade bij de tegenpartij vergoedt, maar de kosten vervolgens op de veroorzaker verhaald. Hoe dit precies is geregeld, staat in de polisvoorwaarden,” legt Independer expert autoverzekeringen Menno Dijcks uit.

Dordrecht

In Wassenaar werden vorig jaar veel bekeuringen uitgedeeld. 153 in totaal, wat neerkomt op 67,5 boetes per 10.000 inwoners van 15 jaar en ouder. In de regio scoort Dordrecht relatief hoog met 39,8 bekeuringen per 10.000 inwoners van 15 jaar en ouder.

In Krimpen aan den IJssel werden relatief, zowel provinciaal als landelijk, de minste verkeersdeelnemers betrapt op rijden onder invloed van verdovende middelen: 1,6 per 10.000.

Buurgemeenten

In buurgemeente Vijfheerenlanden werden vorig 23 weggebruikers van 15 jaar en ouder betrapt op het rijden onder invloed. Dat komt neer op 23,0 per 10.000 inwoners. In Alblasserdam werden 26 boetes uitgedeeld (15,7 per 10.000) en in Papendrecht 49 boetes (18,0 per 10.000).

De onderzoekspagina is terug te vinden via de volgende link: https://www.independer.nl/autoverzekering/info/dekking/alcohol/onderzoek/rijden-onder-invloed-2024.