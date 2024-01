Actie tegen parkeeroverlast in straten rondom vv Nieuw-Lekkerland

wo 24 jan 2024, 10:40

NIEUW-LEKKERLAND • Voetbalvereniging Nieuw-Lekkerland en enkele bewoners van de wijk brengen samen met de gemeente Molenlanden de parkeeroverlast in de wijk rondom de club onder de aandacht.

Er komen banners bij de ingang in de Barkstraat, een flyeractie en extra berichten om leden en bezoekers de weg te wijzen naar het parkeerterrein van de voetbalvereniging. Op dinsdag 23 januari onthulden voorzitter Henk van der Voorden, secretaris Arie van Vliet, een aantal bewoners van de wijk Nuova Venezia en wethouder Piet Vat met elkaar de banners.

Parkeerterrein

Op het parkeerterrein achter sporthal De Klipper is plek voor 85 auto’s. Daarvan zijn 44 parkeerplaatsen aangewezen als P1 voor de voetbal. Dit is normaal gesproken ruim voldoende voor de leden en bezoekers van de voetbal. Henk van der Voorden, voorzitter voetbalvereniging Nieuw-Lekkerland: “Als bestuur van VV Nieuw-Lekkerland zouden wij het op prijs stellen als onze leden parkeren op P1. Het getuigt van respect naar de bewoners om die de ruimte te geven om in de direct omgeving van hun woning te kunnen parkeren. We hopen dat onze leden sportief genoeg zijn om hieraan mee te werken.”

Niet in de wijk

Een betrokken bewoner van de wijk laat weten: “We zijn blij met deze stap, die na goed overleg met het bestuur van VV Nieuw-Lekkerland en de gemeente is gezet. Wij hopen dat de leden en bezoekers van de voetbal hier gehoor aan geven en parkeren op P1.”

De bewoners gaven in 2022 al een signaal af aan de voetbalvereniging en de gemeente Molenlanden dat leden en bezoekers P1 onvoldoende gebruiken. Zij kiezen er vaak voor om hun auto in de wijk te parkeren. Voor bewoners in de straten rond de voetbalvereniging is dit lastig, want zij kunnen hierdoor zelf hun auto niet kwijt.

Wethouder Piet Vat: “Ik begrijp dat het vervelend is voor de bewoners van de wijk. Zeker als het soms een komen en gaan is van auto’s met brengende en halende ouders. Natuurlijk hopen we dat zoveel mogelijk leden op de fiets naar de sportclub gaan. Als dat niet mogelijk is, dan vragen we vriendelijk doch dringend ‘Even een check, staat je auto op de juiste plek? Parkeer op P1 en niet in de wijk!”