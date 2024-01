Raad Molenlanden trekt unaniem tonnen uit voor nieuwe groenzone Schelluinen

SCHELLUINEN • Geld uittrekken voor een nieuwe groene zone aan de oost-, zuid- en westzijde van Schelluinen: unaniem stemde de Molenlandse raad daar dinsdag mee in.

Doe Mee! Molenlanden en VVD kwamen met dit voorstel, dat door de andere partijen gesteund werd. Een oude belofte wordt daarmee ingelost. Schelluinen had deze zone namelijk toegezegd gekregen bij de komst van transportcentrum Schelluinen-West, in 2007.

“Aan het realiseren van een robuuste groenstrook is onvoldoende uitvoering gegeven”, zei Bob Brokking (Doe Mee!). En Bert Snoek (VVD): “Dit is een goede stap om het vertrouwen van inwoners in de politiek terug te winnen.”

Niet mogelijk

De partijen willen het vrijkomende geld na de opheffing van de Regionale Ontwikkelingmaatschappij (ROM-S), ruim drie ton, gebruikeen. Wethouder Bram Visser gaf aan dat dit vanwege de regels niet mogelijk is. “Maar we gaan hier wel mee aan de slag. We komen met een voorstel om de kosten te dekken bij u terug.”

Om vervolgens te benadrukken dat er destijds wel degelijk actie is ondernomen om een groenstrook aan te leggen. “Daar is 350.000 euro aan uitgegeven. Ik vind ‘onvoldoende uitvoering’ dan ook een ongelukkige formulering.”

Brokking was hier op zijn beurt niet blij mee. “U bedoelt die twee palen met een wilgenboompje ertussen? Er is gewoon onvoldoende gedaan. Het is onbegrijpelijk dat hier zoveel geld aan is uitgegeven.”