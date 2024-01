Passage Ameide-Tienhoven huldigt zestien jubilarissen

Raad Molenlanden botst over sloopbeleid stallen; CDA en CU zijn bang dat de deur juist op slot gaat

Nieuws

10 uur geleden

MOLENLANDEN • Zet het nieuwe beleid de herontwikkeling van leegstaande stallen op slot, of is het juist een duw in de rug? De Molenlandse raad kwam er dinsdag niet uit.