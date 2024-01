‘Onderzoek provincie Utrecht heeft geen invloed op onze plannen’

di 23 jan 2024, 16:01

VIJFHEERENLANDEN • De gemeente Vijfheerenlanden gaat er vooralsnog vanuit dat het onderzoek van de provincie Utrecht omtrent winmolenlocaties geen invloed heeft op de hier ingezette weg. Binnen Vijfheerenlanden is het plan nog altijd om de Autena (bij Vianen) en Zijderveld/Tienhoven nader te onderzoeken op geschiktheid voor de plaatsing van één of meerdere windmolens.

De provincie Utrecht bracht onlangs een lijst naar buiten met 27 locaties die men het meest geschikt acht voor de opwekking van windenergie. In Vijfheerenlanden heeft men gebieden bij Zijderveld/Tienhoven, Lexmond en Meerkerk/Nieuwland als dusdanig aangemerkt. De gemeente Vijfheerenlanden deed vorig jaar zelf al een soortgelijk onderzoek. Hierom heeft men ook gevraagd aan de provincie om Vijfheerenlanden niet mee te nemen in hun onderzoek, maar daar werd geen gehoor aan gegeven.

Toch is dit volgens wethouder Joop van Montfoort geen reden tot paniek. “We hebben al drie windmolens bij Autena en er zijn al volop zonnepanelen binnen onze gemeente. Uit ons onderzoek kwamen nagenoeg dezelfde plaatsen in beeld als bij de provincie, waarop de raad hier heeft besloten om te onderzoeken of het mogelijk is om bij Autena een extra windturbine te plaatsen én de locatie Zijderveld/Tienhoven nader te onderzoeken.”

Zelf aan het stuur

“We hebben hier vanaf het begin gezegd dat we zelf aan het stuur willen zitten. We lopen ook een eind voor op andere gemeenten als het gaat om de energieopgave. Indien de provincie Utrecht als geheel niet aan de opgave dreigt te voldoen, is er een mogelijkheid dat zij locaties gaan aanwijzen. De gedeputeerde van de provincie heeft echter zijn waardering voor onze inspanningen uitgesproken en benadrukt dat het niet voor de hand ligt dat de gemeente VIjfheerenlanden een aanwijzing krijgt voor extra ontwikkellocaties. Juist dus, omdat we al goed bezig zijn.”

Van Montfoort benadrukt dat hij ook graag ziet dat omwonenden van de zoeklocaties inspraak krijgen in het proces. “Inwoners weten immers het beste wat er in hun omgeving speelt. De vraag is nog hoe ver hun invloed gaat reiken. Daarover gaan we nog in gesprek met de gemeenteraad.”