Belangstellenden voor film- en fotohobby welkom bij De Merwefilmers

di 23 jan 2024, 11:28

SCHELLUINEN • Iedereen die plezier heeft in filmen en/of fotograferen en interesse heeft om in een prettige en ongedwongen sfeer van anderen te leren of kennis te delen, is van harte welkom bij De Merwefilmers in Schelluinen.

De vereniging heeft een eigen clubruimte in de voormalige kantine van voetbalvereniging Schelluinen. Daar is elke dinsdagavond clubavond voor de filmhobby. Tweemaal per maand, op donderdagavond, is er een bijeenkomst voor de fotohobby. Op deze avonden bekijken bezoekers elkaars werk op een groot 4k projectiescherm.

Of het nu een meesterwerk is of van een beginner, elk werk wordt serieus en met respect bekeken en besproken. Waar nodig en gewenst van opbouwende kritiek en tips voorzien. Altijd in een vriendschappelijke en gezellige sfeer. Een dure camera is geen must. Van simpelere camera’s en smartphones ziet de vereniging tegenwoordig hele mooie resultaten voorbij komen.

Aanmelden kan bij de voorzitter via 06-27028006. Meer informatie over de club is te vinden op www.demerwefilmers.nl.