Leo Lanser uit Giessenburg werkt mee aan boek voor de Hersenstichting

di 23 jan 2024, 08:32

GIESSENBURG • Kunstenaar/fotograaf Leo Lanser uit Giessenburg heeft meegewerkt aan een boek voor de Hersenstichting.

Het boek is geschreven door doctor Carine Heijligers en heet ‘Opkrabbelen met een hersenbeschadiging’. Haar leven verandert in een klap als ze een herseninfarct krijgt. Werken, praten, fietsen, koken, het gaat niet meer vanzelf. Over haar periode van revalidatie heeft ze een boek geschreven, dat nu is uitgekomen.

Het bijzondere van dit verslag is dat de schrijfster bij de revalidatie haar eigen methode, waarover ze promotieonderzoek deed, heeft ingezet. In haar boek beschrijft ze van binnenuit welke gevolgen de hersenbeschadiging voor haar had en heeft en hoe ze in de revalidatie probeerde om met haar eigen inzichten tot verder herstel te komen. Het boek is een mooie handleiding voor mensen die dit ook hebben meegemaakt of mensen in de naaste omgeving.

Tijdens haar revalidatie maakte Carine Heijligers van keramiek beelden, die uitdrukken hoe zij zich voelde. Met telkens een toelichting. De foto’s zijn van Leo Lanser.

Het boekje is te bestellen bij www.hersenletsel.nl. Heijligers en Lanser hebben besloten dat alle inkomsten van de verkoop naar de Hersenstichting gaan. Volgende week is er een landelijke collecte voor de Hersenstichting.