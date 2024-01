Nepflitskast in Hoogblokland ‘werkt uitstekend’ tegen hardrijders; gemeente zet er al snel een streep door

ma 22 jan 2024, 13:10

HOOGBLOKLAND • Het bleek een uitstekend idee: een nepflitskast langs de Dorpsweg in Hoogblokland om hardrijders af te remmen. Maar de gemeente Molenlanden greep al heel snel in.

Het verhaal kwam aan bod tijdens de avond die de gemeenteraad onlangs hield in Hoogblokland, om de inwoners gelegenheid te geven hen te voorzien van informatie over wat er speelt in het dorp.

Eén van de bewoners van de Dorpsweg gaf daarbij aan veel overlast te ervaren van de hard rijdende bestuurders in de straat. Hij verwees daarbij naar een chiptuningbedrijf in dezelfde straat. Chiptuning is het elektronisch opvoeren of de prestatieverbetering van moderne automotoren.

Langs scheurende auto’s

“Als ze klaar zijn, wordt dat in onze straat meteen uitgeprobeerd”, vertelde de Hoogbloklander. “Dat zorgt met grote regelmaat voor langs scheurende auto’s en onveilige situaties. We hebben al heel wat ongelukken en bijna-ongelukken gezien.”

Pogingen om de politie, de gemeente Molenlanden of het Waterschap Rivierenland hier actie op te laten ondernemen, liepen volgens hem steevast op niets uit. “We hebben ook de eigenaar van het chiptuningbedrijf aangesproken. Dat was een goed gesprek, maar resultaat leverde het niet op.”

Afschrikwekkende werking

Daarom besloot hij een nepflitskast op te hangen. De afschrikwekkende werking bleek al heel snel. “Het werkte perfect. Maar nu stond de gemeente wel binnen een week op de stoep. We moesten de nepflitskast binnen een week weghalen, anders zouden we een boete krijgen.”

Het leidde tot teleurstelling. Met gevoel voor understatement: “Dat vonden we een beetje jammer. Moeten er eerst echt slachtoffers vallen voordat er iets aan gedaan wordt? Ik voel me een Don Quichotte die tegen windmolens vecht.”