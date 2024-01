Gemeente Vijfheerenlanden neemt 2.500 duurzame notitieboekjes in gebruik

ma 22 jan 2024, 11:29

VIJFHEERENLANDEN • Wethouder Joop van Montfoort ontving vrijdag de eerste, speciaal voor gemeente Vijfheerenlanden geproduceerde, circulair, sociaal en lokaal geproduceerde notitieboekjes. Hij kreeg deze van Kyra en Sabine van Avres.

“We werken toe naar een volledig circulair Vijfheerenlanden in 2050”, legt Gerla van Breugel, beleidsadviseur circulaire economie bij de gemeente Vijfheerenlanden, uit.

“Dit houdt onder andere in dat we allemaal ons best doen om materialen en grondstoffen, zoals papier, zo lang mogelijk te gebruiken, en niet maar één keer. Dan hebben we minder grondstoffen nodig, hoeft er minder geproduceerd te worden en daarmee gaan we klimaatverandering tegen. Daarnaast vindt de gemeente het ook belangrijk dat iedereen mee kan doen en dat we onze inkopen lokaal doen. Daar hoort de aanschaf van deze notitieboekjes zeker bij.”

2.500 boekjes

Sociale onderneming Green Side, al actief in onder andere de gemeentes Utrecht, Nieuwegein, Amersfoort en Wageningen zag mogelijkheden om haar activiteiten ook in Vijfheerenlanden te starten, maar had hiervoor een eerste order nodig van 2.500 boekjes. Gemeente Vijfheerenlanden heeft deze eerste order geplaatst zodat Green Side van start kon gaan.

Lokaal gemaakt

De notitieboekjes van Green Side zijn gemaakt van gebruikt enkelzijdig bedrukt papier afkomstig van elf basisscholen en twee middelbare scholen uit de gemeente Vijfheerenlanden. Ze worden daarnaast lokaal gemaakt door mensen van sociaal werkbedrijf Avres, locatie Leerdam. De boekjes zullen onder andere worden gebruikt door de medewerkers van de gemeente, tijdens trainingen en bijeenkomsten en als relatiegeschenk.

“Wij willen hiermee graag laten zien dat duurzaamheid naast het besparen van grondstoffen ook kan inspireren en kan bijdragen aan een meer inclusieve samenleving”, aldus Van Breugel.