Kerken Giessenburg gaan door met actie ‘Houd warmte vast’

ma 22 jan 2024, 11:03

Nieuws 435 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

GIESSENBURG • De twee jaar geleden opgestarte energieactie ‘Geef warmte door’ wordt dit jaar door de Giessenburgse kerken voortgezet onder de naam ‘Houd warmte vast’. De nadruk komt daarbij te liggen op energiemaatregelen.

De energieactie werd opgestart ter ondersteuning van huishoudens die in de knel raakten door de stijgende energieprijzen en andere extra kosten. Omdat de kosten snel opliepen kwamen sommige plaatsgenoten letterlijk in de kou. De actie was succesvol en is nu doorgezet naar de actie ‘Houd warmte vast’.

Diverse leden en inwoners hebben in de afgelopen jaren geld gegeven omdat zij zelf de energiekorting niet of minder nodig hadden. Daardoor is een flinke pot ontstaan waaruit een aantal inwoners is geholpen.

Gelukkig is de situatie wat gunstiger geworden. Voor huishoudens met een beperkte beurs heeft de gemeente extra ondersteuning gegeven voor energiemaatregelen.

Er zijn ook nu nog steeds inwoners die wel meer zouden willen investeren in energiemaatregelen, maar hiervoor de nodige financiën missen of nog een stapje moeten overbruggen. Denk aan isolatiemaatregelen, betere beglazing, dakisolatie, verwarmingspanelen of zelfs zonnepanelen, warmtepompen of dergelijke.

Bij de kerken kan voor deze actie een beroep gedaan worden op de gelden van het energiefonds ‘Geeft warmte door’ voor maatregelen die betrekking hebben op ‘Houd warmte vast’ voor huishoudens in Giessenburg. Een advies kan worden gevraagd voor een warmtescan en mogelijke maatregelen.

Verzoek om steun kan nog worden aangegeven bij de samenwerkende diaconieën via diaconie@hervormdgiessenburg.nl of 06-12762100, diaconie.pkngiessenburg@gmail.com of 06-51527690. Er volgt bij aanmelding een afstemming met een energiecoach voor een advies en een financiële bijdrage.